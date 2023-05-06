وزيرة التضامن تطلق مبادرة الطالب المنتج بجامعة عين شمس.. غدا

أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس عن اطلاق مبادرة الطالب المنتج وافتتاح معرض " الطالب المنتج" بالكلية غدا الأحد بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك في البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن وجامعة عين شمس وبمشاركة الأسر المنتجة.

وتفتتح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي معرض " الطالب المنتج" بمشاركة الأسر المنتجة ، الذي تنظمه وحدة التضامن الإجتماعي بالجامعة تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وذلك في تمام التاسعة صباحا بكلية البنات بمصر الجديدة.

ويتضمن المعرض عدداً من المنتجات اليدوية والابتكارية المصنوعة بأيادي الطلاب (مشغولات يدوية - كروشية - اكسسوارات - شنط - لوحات فنية - مصنوعات من الشمع) وكذلك مشاركة الأسر المنتجة بمنتجات بأسعار رمزية ومتوسطة (أدوات مكتبية - مشغولات يدوية وسيناوية - اكسسوارات - أدوات منزلية - مفروشات - ملابس).

على جانب آخر نجح مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس فى الحصول على الاعتماد الدولى للمرة الثانية من

International Board of Certified Trainers (IBCT)

بتصنيف دولي متميز من فئة أربع نجوم، وذلك بحضور ايريك بوسهاوزين المدير التنفيذي لفرع البورد الدولي للمدربين المعتمدين بروتردام هولندا عبر تقنية الزووم والمدير التنفيذي للشرق الأوسط الأستاذ الدكتور أحمد متولي والمراجع الدولي د. نرمين عطية.

وتأتي هذه الخطوة المهمة والمتميزة لمركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس ، فى إطار تدعيم الفكر المؤسسي بالجامعة تحقيقا للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ و الإتجاه نحو الجودة الشاملة وفى إطار دعم قيادات الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور نيفين عاصم مدير المركز .

c361ab39-d7f2-4e3f-a0fd-b29fbee364d9

f68a98d8-228b-4481-b095-fd8520fc6641

00129ec2-2201-4056-bad6-7e3d977e8e1a

d707b8ea-de55-4571-82f1-d4aa52977be8