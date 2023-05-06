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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: كليات التربية الرياضية أساس بناء الأندية

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان وأعضاء مجلسي كليتي التربية الرياضية

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان  ضرورة تحقيق التواصل بين كليتي التربية الرياضية من أجل تحقيق أهداف الجامعة فى إنشاء نادي رياضي اجتماعي، لافتا إلى أن كليات التربية الرياضية بجامعة حلوان هي أساس بناء النوادى الرياضية في مصر، وأن هناك مخطط لتحويل هذه الكليات لنوادى رياضية، وأنه تم الانتهاء من نحو ٧٠٪ من المخطط، واتخاذ موافقة الجهات المختصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، وجاري العرض على وزارة الشباب والرياضة.

وقال الدكتور السيد قنديل - خلال لقائه مع  أعضاء مجلسي كليتي التربية الرياضية بنين وبنات  - إن هناك تغير نوعي في فلسفة اهتمام الدولة بالتعليم، وأن هناك اهتمام كبير بمجالات الإدارة الرياضية والتسويق الرياضي والتدريب والتأهيل الرياضي، وأن الدولة تدعم بصورة كبيرة الرياضة والتي بدورها تنعكس على الصحة العامة.

وأضاف رئيس جامعة حلوان أن ممارسة الرياضة تعد وقاية وعلاج، وأن هناك إجماع على مسمى علوم الرياضة، وأن هذا الأمر لا يعنى اغفال للتربية الرياضية ولكن ستكون ضمن البرامج المتاحة بالكلية.

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وأكد رئيس الجامعة أن مخطط تطوير كليات التربية الرياضة جامعة حلوان يتضمن انشاء نادي رياضي في المقرات الآتية بكلية التربية الرياضية بنين بالهرم، وفي كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة، وفي جامعة حلوان، وبكلية الهندسة بحلوان  وستتضمن ملاعب رياضية وحمامات سباحة.

ونوه قنديل إلى ضرورة عمل مجلس مشترك بين الكليتين،  توحيد اللوائح، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس، واستخدام إمكانيات الجامعة، وتشغيل الصالة المغطاة، والأجهزة الرياضية وحسن استغلالها، وعمل فرق رياضية، وخطط بحثية مشتركة، إلى جانب توحيد الجهود وعمل لجان وموتمرات ومجلات علمية مشتركة بين الكليتين.

وشدد رئيس جامعة حلوان على دعم الجامعة الكامل وتلبيتها لكافة الاحتياجات المطلوبة في عصر تتطور فيه التكنولوجيا ويزداد الاهتمام بالرياضة.

ودعا رئيس الجامعة إلى ضرورة الاهتمام باستثمار إمكانيات الكليات الرياضية لدينا، وهي من أقدم واعرق الكليات في مصر والعالم العربي، واستقطاب الطلاب المصريين والوافدين ببرامج جديدة ومميزة في التعليم الدولي وذوي الاحتياجات الخاصة والإدارة الرياضية وعمل شراكات فعالة والتواصل مع المستثمرين وقيادات المجتمع لمعرفة الاحتياجات والمتطلبات المطلوبة من الطالب حتى يكون معد ومؤهل لسوق العمل المحلي والدولي. 
عقد اللقاء بحضور الدكتور عماد العزباوي عميد كلية التربية الرياضية بنين بالهرم،  الدكتورة أمل عبد الله عميدة كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة، وأعضاء مجلسي كليتي التربية الرياضية، أمين عام الجامعة، الأمناء المساعدين.

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جامعة حلوان كليتي التربية الرياضية التربية الرياضية نادي رياضي اجتماعي إنشاء نادي رياضي اجتماعي كليات التربية الرياضية بجامعة حلوان النوادى الرياضية في مصر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة الشباب والرياضة

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