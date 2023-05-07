أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يوجه بمواصلة التنفيذ المحكم لمشروع مستقبل مصر

أخبار مصر.. وجه الرئيس السيسي بمواصلة التنفيذ المُحْكَم لكل مكونات مشروع "مستقبل مصر" الحالية والمستقبلية .. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



السيسي يتابع تطورات الموقف التنفيذي لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم، لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي لمشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية…

الرئيس السيسي يطالب بضرورة وقف إطلاق النار بالسودان والشروع في حوار سلمي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "مايك تيرنر" رئيس اللجنة الدائمة لشئون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، وبرفقته وفد كبير من أعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي

بحضور رؤساء الدول.. مدبولي يشارك في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكاً للمملكة المتحدة، وهي المراسم التي أُجريت في كنيسة ويستمنستر التاريخية، بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات.

مدبولي يبحث عددا من الملفات المشتركة مع وزير الخارجية البريطاني

التقى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية البريطاني على هامش مشاركته في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث ملكاً للمملكة المتحدة.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



خالد عبدالغفار: تطوير خدمات العلاج الطبيعي بـ761 قسمًا بالمستشفيات والوحدات الصحية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم السبت، مع الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي، ووفد من أعضاء مجلس النقابة، لمناقشة التعاون المشترك في دعم خدمات العلاج الطبيعي، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الصحة.

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ تشارلز الثالث بتتويجه ملكا لبريطانيا العظمى

قدمت الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، التهنئة لجلالة الملك تشارلز الثالث، بمناسبة تتويجه ملكًا رسميًّا للمملكة المتحدة…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



البلشي يبحث مع محافظ الإسكندرية الإجراءات اللازمة لإنشاء نادي الصحفيين

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، بديوان عام المحافظة، وفدًا من مجلس النقابة العامة للصحفيين ضم الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين..

السيد القصير يتوجه لواشنطن للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ حول الابتكار الزراعي

غادر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القاهرة علي رأس وفد رفيع المستوي لحضور مؤتمر المناخ الذي سينعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن…

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تهنئ تشارلز الثالث بتتويجه ملكا لبريطانيا

قدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، الملك تشارلز الثالث، والملكة كاميلا، بمناسبة تتويجهما ملكًا وملكة لإنجلترا وبريطانيا العظمى والكومونولث البريطاني.

مايا مرسي: المرأة المصرية «ألانت الحديد» بفضل القيادة السياسية

أعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بالتواجد مع بنات النيل.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



بحضور 4 وزيرات.. القومي للمرأة يحتفي بالنسخة العربية لكتاب بنات النيل

كرم المجلس القومي للمرأة، بنات النيل ضمن الاحتفالية التى نظمها المجلس للاحتفال بإطلاق بنات النيل النسخة العربية، والتقطوا الصور التذكارية.

أسعار مخفضة وجودة عالية| ما دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي؟

تعد مستلزمات الإنتاج الزراعي مكونا رئيسيا ضمن إجراءات دعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي التي تهتم بها القيادة السياسية فى مصر حاليا

لا استيراد من الخارج.. الوزير: نسابق الزمن لتوطين صناعات النقل في مصر

أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أن لقاءه بوفد شركة سكودا التشيكية برئاسة ديديه بفليجر، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة النقل…