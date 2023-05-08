نبرة صينية هادئة| بصيص أمل لعودة العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم





قال وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، اليوم الاثنين، إنه من الضروري استقرار العلاقات الصينية للولايات المتحدة، بعد سلسلة من "التصريحات والأفعال الخاطئة" ألقت علاقاتها مرة أخرى في تجميد عميق..

وأكد تشين، خلال اجتماع في بكين مع سفير الولايات المتحدة نيكولاس بيرنز، على وجه الخصوص أن الولايات المتحدة يجب أن تصحح التعامل مع قضية تايوان وتوقف عن المبدأ "الصين الواحد".

فقد غرقت العلاقة بين أكبر اقتصاديين في العالم إلى أدنى مستوى في العام الماضي عندما قامت رئيسة مجلس النواب في ذلك الوقت بزيارة رسمية لتايوان، مما أغضب الصين، التي تعتبر أن الجزيرة من ضمن أراضيها.

ورداً على ذلك، قطعت بكين قنوات الاتصال الرسمية مع الولايات المتحدة بما في ذلك الاتصال بين جيوش البلدين. وتخطى التوتر بين القوى العظمى في نوفمبر عندما التقى القادة الأمريكيون والصينيون، جو بايدن وشي جين بينج، في قمة مجموعة 20 في إندونيسيا وتعهدوا بمزيد من الحوار المتكرر.

وقالت تشين بيرنز: "سلسلة من الكلمات والأفعال الخاطئة من قبل الولايات المتحدة منذ ذلك الحين قد قوضت الزخم الإيجابي الشاق للعلاقات الصينية.. وتم تعطيل جدول أعمال الحوار والتعاون الذي اتفق عليه الجانبين، وواجهت العلاقة بين البلدين مرة أخرى الجليد البارد".

واندلعت التوترات في فبراير عندما ظهر بالون صيني على ارتفاع عالٍ في المجال الجوي الأمريكي، واستجابة لوزارة الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، ألغى زيارة إلى بكين. وفي الأسبوع الماضي، بدا بلينكن أنه يلمح لأمله في إجراء في الزيارة، وأخبر واشنطن بوست أنه من المهم إعادة تأسيس خطوط الاتصال العادية على جميع المستويات.

وفي الأسبوع الماضي أيضا، قال مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري إن الصين دعته إلى زيارة "على المدى القريب" لإجراء محادثات حول تجنب أزمة المناخ العالمية، مما يوفر الأمل في إعادة تعيين واحدة من أهم علاقات الدولة إلى الدولة في العالم. سينو.

وأضاف وزير الخارجية الصينية أن "العلاقات ذات أهمية كبيرة ليس فقط للصين والولايات المتحدة ، ولكن أيضًا للعالم ".

وأكد أن "الأولوية القصوى هي استقرار العلاقات الصينية للولايات المتحدة، وتجنب دوامة هبوطية ومنع أي حوادث بين الصين والولايات المتحدة."

