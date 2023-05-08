عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نبرة صينية هادئة| بصيص أمل لعودة العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم

الصين وأمريكا
الصين وأمريكا


 

قال وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، اليوم الاثنين، إنه من الضروري استقرار العلاقات الصينية للولايات المتحدة، بعد سلسلة من "التصريحات والأفعال الخاطئة" ألقت علاقاتها مرة أخرى في تجميد عميق..

وأكد تشين، خلال اجتماع في بكين مع سفير الولايات المتحدة نيكولاس بيرنز، على وجه الخصوص أن الولايات المتحدة يجب أن تصحح التعامل مع قضية تايوان وتوقف عن المبدأ "الصين الواحد".

فقد غرقت العلاقة بين أكبر اقتصاديين في العالم إلى أدنى مستوى في العام الماضي عندما قامت رئيسة مجلس النواب في ذلك الوقت بزيارة رسمية لتايوان، مما أغضب الصين، التي تعتبر أن الجزيرة من ضمن أراضيها.

ورداً على ذلك، قطعت بكين قنوات الاتصال الرسمية مع الولايات المتحدة بما في ذلك الاتصال بين جيوش البلدين. وتخطى التوتر بين القوى العظمى في نوفمبر عندما التقى القادة الأمريكيون والصينيون، جو بايدن وشي جين بينج، في قمة مجموعة 20 في إندونيسيا وتعهدوا بمزيد من الحوار المتكرر.

وقالت تشين بيرنز: "سلسلة من الكلمات والأفعال الخاطئة من قبل الولايات المتحدة منذ ذلك الحين قد قوضت الزخم الإيجابي الشاق للعلاقات الصينية.. وتم تعطيل جدول أعمال الحوار والتعاون الذي اتفق عليه الجانبين، وواجهت العلاقة بين البلدين مرة أخرى الجليد البارد".

واندلعت التوترات في فبراير عندما ظهر بالون صيني على ارتفاع عالٍ في المجال الجوي الأمريكي، واستجابة لوزارة الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، ألغى زيارة إلى بكين. وفي الأسبوع الماضي، بدا بلينكن أنه يلمح لأمله في إجراء في الزيارة، وأخبر واشنطن بوست أنه من المهم إعادة تأسيس خطوط الاتصال العادية على جميع المستويات.

وفي الأسبوع الماضي أيضا، قال مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري إن الصين دعته إلى زيارة "على المدى القريب" لإجراء محادثات حول تجنب أزمة المناخ العالمية، مما يوفر الأمل في إعادة تعيين واحدة من أهم علاقات الدولة إلى الدولة في العالم. سينو.

وأضاف وزير الخارجية الصينية أن "العلاقات ذات أهمية كبيرة ليس فقط للصين والولايات المتحدة ، ولكن أيضًا للعالم ".

وأكد أن "الأولوية القصوى هي استقرار العلاقات الصينية للولايات المتحدة، وتجنب دوامة هبوطية ومنع أي حوادث بين الصين والولايات المتحدة."
 

الصين أمريكا العلاقات الصينية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

فاضل ساعات.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه لم تحدث منذ شهور

الترجي يوجه صدمة مدوية لعشاق الأهلي بشأن الجماهير

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

لا يصح لها الزواج بسبب مرضها| مفاجأة من العيار الثقيل يكشفها طليق زوجة حسن شاكوش

رضا عبدالعال يفجر مفاجأه بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك في السوبر

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

99 دعاء في ليلة الإسراء والمعراج تفتح لك أوسع أبواب الرزق رددها حتى الفجر

دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. يفتح الأبواب المغلقة ويفك الكروب ويشرح الصدر

دعاء المطر .. يفتح لك أبواب الخيرات ويفك الكروب

دعاء الزلزال .. ردده يحميك من شر الهزات الأرضية وموت الفجأة

دعاء المطر .. 3 كلمات نبوية تفتح لك الأبواب المغلقة

تفاصيل 9 ورش بمعرض الكتاب للنهوض بصناعة النشر في ظل التطور الرقمي

دعاء الأيام البيض لشهر رجب .. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة

قبل انتهائه .. ننشر عناوين كتب دور النشر في معرض القاهرة الدولي

ترشيحاتنا

مدبولى للبنك الدولي: الحكومة ملتزمة بتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

نموذج مشرف.. طبيب مصري يعالج المرضي والحالات الطارئة في السودان بالمجان

التعليم العالي: الدولة تسعى للاعتماد على البحث العلمي في التنمية

نتائج إيجابية في الاستقرار.. إيران تعلق على عودة سوريا للجامعة العربية

خبير مناعة يفجر مفاجأة عن محظورات قبل الامتحانات | تفاصيل

النار التهمت المعرض.. تفاصيل ومفاجآت في حريق سيدي بشر شرقي الإسكندرية |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن يحتفلون بحفل زفاف نجل المنتج هشام سليمان .. شاهد

بأقل مجهود .. طريقة عمل كفتة داود باشا

عجين مقلي| طريقة جديدة لغش الكاجو كشفها فيديو مُسرب.. شاهد

بفستان لافت… دنيا سمير غانم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

يؤدي حركات احترافية.. والد عروسة يبهر الحضور برقصه في زفافها

عودة سوريا لأحضان الجامعة العربية

بيان عاجل من التموين حول سعر الخبز المدعم بعد زيادة السولار

برنامج شهير سبب المشكلة..تفاصيل جديدة يكشف عنها حما حسن شاكوش حول الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ