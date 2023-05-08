أخبار السيارات.. لذوي الاحتياجات الخاصة.. مرسيدس E200 بسعر مغري... نصائح بسيطة تجعل سيارتك تبدو وكأنها فاخرة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

أطلقت الحكومة المصرية العديد من القوانيين التي تعطي الكثير من المميزات والتخفيضات لمساعدة المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول علي سيارات مجهزة طبياً لهم، وتهدف هذه القوانيين الي توفير العديد من طرازات السيارات التي تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة علي التنقل والذهاب الي التسوق والتنزه دون مساعدة احد .

تتوالي زيادات الأسعار داخل سوق السيارات العالمي، وهذا يؤثر علي أسعار السيارات في بقية الدول ومن ضمنهم مصر التي شهدت زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق، وتلك الزيادات جاءت بسبب الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات ومنها، عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة الي عدم توفير الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات .

يضم السوق المصري للسيارات الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2023، وذلك لإتاحة أكبر قدر ممكن من إصدارات السيارات أمام المواطنين لاختيار السيارة المناسبة لدخلهم الشهري، بالإضافة الي أن سوق السيارات المصري يوجد به مختلف فئات السيارات منها السيدان والكروس أوفر و الـ SUV.

دخلت الحواسيب عالم صناعة السيارات منذ القرن الماضي، وبالأخص منذ فترة التسعينات، وجاء العمل بالحواسيب في السيارات تزامنا مع ظهور أجهزة التحكم الآلي بالسيارات، ومن هنا تمكنت شركات صناعة السيارات من ربط أجهزة التحكم مع بعضها البعض.

يفضل الكثير من ملاك السيارات عمل تعديلات مميزة علي سيارتهم لتظهر بشكل مميز وأنيق عن باقي السيارات، خصوصا وإن كانت من الطرازات القديمة، حيث تقوم هذه التعديلات البسيطة من جعل السيارة تظهر وكأنها جديدة مثل باقي السيارات .

كشفت شركة كيا الكورية عن طرازاها الجديدة كيا EV9 موديل 2024، وستطرح الشركة الكورية سيارة كيا EV9 بنسختين يختلفوا في التجهيزات، وتنتمي سيارة كيا EV9 الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات، وسيتم طرح سيارة EV9 في كاليفورنيا.

ستعلن شركة ميني رسميا عن طرازها الجديد ميني كوبر موديل 2025 وستعمل السيارتين بالطاقة الكهربائية، وتنتمي سيارة ميني كوبر الكهربائية الجديدة الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم.



تقدم سيارة كيا K8 الهايبرد موديل 2023 بتجهيزات EX، وتنتمي سيارة كيا K8 الهايبرد إلي فئة السيارات السيدان الفارة، وتتوافر سيارة K8 الهايبرد بفئة واحدة داخل السوق السعودي للسيارات.