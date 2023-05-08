بعد الكشف عنها.. مواصفات كيا EV9 موديل 2024

كشفت شركة كيا الكورية عن طرازاها الجديدة كيا EV9 موديل 2024، وستطرح الشركة الكورية سيارة كيا EV9 بنسختين يختلفوا في التجهيزات، وتنتمي سيارة كيا EV9 الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات، وسيتم طرح سيارة EV9 في كاليفورنيا.

كيا EV9 موديل 2024

محرك كيا EV9

ستتوافر سيارة كيا EV9 موديل 2024 بداخل الولايات المتحدة بخيارين للبطارية، الأولي تأتي بسعة 76.1 كيلوواط/ساعة، ويمكن للعملاء اختيار بطارية أكبر يبلغ سعتها 99.8 كيلوواط /ساعة، بالإضافة الي محرك كهربائي ينتج قوة 215 حصان، ومحرك ينتج قوة 210 حصان لطراز EV9 ذات الدفع الخلفي طويل المدى، ويتم شحن بطارية السيارة من 10 إلى 80 % في أقل من 25 دقيقة.

كيا EV9 موديل 2024

تأتي كيا EV9 موديل 2024 أيضا بمحرك مزدوج ينتج قوة 379 حصان، وعزم دوران 700 نيوتن/متر، وتعمل سيارة EV9 بقوة الدفع الرباعي، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 5 ثواني .

سيارة كيا EV9 موديل 2024

يمكن لسيارة كيا EV9 موديل 2024 قطع مسافة سير تصل482 كم/ساعه بالشحنة الواحدة، وتعتمد سيارة كيا EV9 علي منصة E-GMP الخاصة بالسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

كيا EV9 موديل 2024

تصميم كيا EV9 الخارجي

تمتلك سيارة كيا EV9 موديل 2024 من الخارج مظهر أنيق بفضل احتوائها علي، بنية أمامية مستقيمة، وعناصر إضاءة بارزة، بالإضافة الي أن تصميم السيارة الخارجي لم يتغير كثيرًا عن النموذج الأولي، ومصابيح للإشارات الجانبية.

كيا EV9 موديل 2024

والجدير بالذكر أن سيارة كيا EV9 موديل 2024 سيتم طرحها للبيع قبل نهاية العام في أمريكا، بالإضافة الي أن كيا EV9 هي أول سيارة كهربائية تعمل بالبطارية للعلامة التجارية كيا ويتم تصنيعها في الولايات المتحدة.