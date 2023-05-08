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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نصائح بسيطة تجعل سيارتك تبدو وكأنها فاخرة

نصائح بسيطة تجعل
نصائح بسيطة تجعل سيارتك تبدو وكأنها فاخرة

يفضل الكثير من ملاك السيارات عمل تعديلات مميزة علي سيارتهم لتظهر بشكل مميز وأنيق عن باقي السيارات، خصوصا وإن كانت من الطرازات القديمة، حيث تقوم هذه التعديلات البسيطة من جعل السيارة تظهر وكأنها جديدة مثل باقي السيارات .

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يوضح موقع صدى البلد الإخباري   7  نصائح بسيطة يمكن أضافتها للسيارات التقليدية لتبدو وكأنها سيارة فاخرة :


1- اللون الخارجي للسيارة

 اللون الخارجي للسيارة

يجب أن تظهر السيارة من الخارج بشكل مميز وأنيق من خلال لون الطلاء الخارجي، ومن هنا يجب أن تعطي السيارة لون خارجي جديد، وان كانت تكلفة إعطاء لون جديد للسيارة مرتفعة فيمكنك معالجة الخدوش الخارجية بالسيارة بواسطة قلم الإصلاح أو منتجات إصلاح الخدوش، وبالتالي تظهر السيارة من الخارج بشكل مميز وتظهر وكأنها جديدة .

2- تنظيف أرضية السيارة

تنظيف أرضية السيارة

أرضيات السيارات دائما ما تحتوي علي أتربة وبالتالي هذا يجعل السيارة متسخة من الداخل، وتظهر وكأنها سيارة مهملة، ومن هنا يجب تنظيف أرضية السيارة باستمرار، بالإضافة الي شراء أرضية كـ طبقة واقية من الأتربة ويمكنك اختيار فرش الأرضية بأسلوب يناسب شخصيتك.


3- استبدل مقبض ناقل الحركة الخاص بك

استبدل مقبض ناقل الحركة الخاص بك

مقبض السيارة يعطي انطباع لدي الأشخاص الذين يقمون برؤية سياراتك علي أنها سيارة جديدة إم قديمة بسبب مقبض ناقل الحرة، ومن هنا اذا ظهر علي مقبض ناقل الحركة القدم فيجب تغيره بمقبض جديد، بالإضافة الي أن المقابض تعمل علي راحة اليد عن التمسك بها .

4- تغير شبكة السيارة الأمامية

تغير شبكة السيارة الأمامية

الشبكة الأمامية اذا كانت جديدة تعطي تصميم فريد للسيارة، سواء كان ذلك باستبدال الشبكة بالكامل أو إصلاحها أو عمل تغييرات فيها ، وذلك لأنها من أول الأشياء التي تظهر بالسيارة .

5- أضافة بلوتوث و USB

أضافة بلوتوث و USB

إذا كانت سيارتك لا تحتوي على تقنية بلوتوث و  USB التي تتيح استخدام هاتفك المحمول، وبالتالي يمكنك استخدام محول يتصل بجهاز الراديو الخاص بك أو التبديل إلى جهاز راديو يدعم تقنية بلوتوث، وبالنسبة الي وصلة الـ USB فيتم استخدامها لشحن الهواتف المحمولة .

6- الاسبويلر الخلفي

الاسبويلر الخلفي

الاسبويلر الخلفي للسيارة يؤثر علي الديناميكية الهوائية لسيارتك، ويساعد السيارة على التعامل بشكل أفضل عند السرعات العالية مع تدفق الهواء.

7- تغير باب خزان الوقود

 تغير باب خزان الوقود

يمكن أيضا تغير باب غطاء الوقود أو طلائه باللون مختلف عن السيارة، حيث تؤدي عملية تحديث باب خزان الوقود إلى جعل المظهر الخارجي لسيارتك أفضل .

اللون الخارجي للسيارة تغير شبكة السيارة الأمامية ناقل الحركة أرضية السيارة عالجة الخدوش منتجات إصلاح الخدوش

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