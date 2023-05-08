سوزوكي تطرح موديلات 2023 بأسعار جديدة| تفاصيل

تتوالي زيادات الأسعار داخل سوق السيارات العالمي، وهذا يؤثر علي أسعار السيارات في بقية الدول ومن ضمنهم مصر التي شهدت زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق، وتلك الزيادات جاءت بسبب الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات ومنها، عدم استقرار سعر صرف الدولار، بالإضافة الي عدم توفير الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات .

وبالتالي شهدت بعض موديلات عام 2022 و 2023 التابعة للعلامة التجارية سوزوكي ارتفاعا في الأسعار وتتراوح تلك الزيادة ما بين 35 ألف جنيه وتصل الي 80 ألف جنيه :



1- سوزوكي اسبريسو

زودت سيارة سوزوكي اسبريسو بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات، وتستهلك السيارة 4.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج السيارة عزم أقصي للدوران يصل الي 90 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقود سيارة سوزوكي اسبريسو الي 27 لتر، وتنتج قوة 67 حصان، بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1000 سي سي، وتتسارع السيارة من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 14.3 ثانية.

سوزوكى اسبريسو موديل 2022

تباع سيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات بفئة واحدة سعرها 340 ألف جنيه، بدلا من 300 ألف جنيه، بزيادة قدرها 40 ألف جنيه .

2- سوزوكى سيلاريو



تحتاج سيارة سوزوكي سيلاريو الي 3.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم أقصي للدوران 89 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ومحركها يصل سعته الي 1000 سي سي، وتنتج سيارة سوزوكي سيلاريو قوة 65 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 140 كم/ساعة.

سوزوكى سيلاريو موديل 2022

الفئة الأولى من سوزوكي سيلاريو موديل 2022 تباع بسعر 345 ألف جنيه، بدلًا من 330 ألف جنيه، بزيادة قدرها 15 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سوزوكى سيلاريو موديل 2022 تباع بسعر 385 ألف جنيه، بدلًا من 340 ألف جنيه، بزيادة قدرها 45 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سوزوكى سيلاريو موديل 2022 تباع بسعر 395 ألف جنيه، بدلًا من 350 ألف جنيه، بزيادة قدرها 45 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سوزوكي سيلاريو موديل 2022 تباع بسعر 460 ألف جنيه، بدلًا من 400 ألف جنيه، بزيادة قدرها 60 ألف جنيه .

3- سوزوكي سياز

تنتج سيارة سوزوكي سياز عزم أقصي للدوران يصل الي 138 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج سوزوكي سياز قوة 104 حصان، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 12 ثانية.

سوزوكي سياز موديل 2022

الفئة الأولى من سيارة سوزوكي سياز موديل 2022 تباع بسعر 565 ألف جنيه، بدلًا من 495 ألف جنيه، بزيادة قدرها 70 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة سوزوكي سياز موديل 2022 تباع بسعر 615 ألف جنيه، بدلًا من 545 ألف جنيه، بزيادة قدرها 70 ألف جنيه .

4- سوزوكي فيتارا

تملك سيارة سوزوكي فيتارا محرك سعه 1600 سي سي، وتحتاج الي 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتحتوي علي علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج سوزوكي فيتارا عزم أقصي للدوران 156 نيوتن/متر، وتخرج قوة 120 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 13 ثانية.

سوزوكى فيتارا موديل 2023

الفئة الأولى من سيارة سوزوكي فيتارا موديل 2023 تباع بسعر 825 ألف جنيه، بدلًا من 765 ألف جنيه، بزيادة قدرها 60 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة موديل 2023 تباع بسعر 835 ألف جنيه، بدلًا من 775 ألف جنيه، بزيادة قدرها 60 ألف جنيه .

5- سوزوكي جيمني

تصل سرعة سيارة سوزوكي جيمني القصوى الي 180 كم/ساعة، وتستهلك 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.6 ثانية، وتصل سعة محرك سيارة سوزوكي جيمني الي 1500 سي سي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتنتج قوة 102 حصان، ويصل سعة خزان وقودها الي 40 لتر، وتخرج عزم أقصي للدوران 130 نيوتن/متر.

سوزوكي جيمني موديل 2023

الفئة الأولى من سيارة سوزوكي جيمني موديل 2023 تباع بسعر 910 آلاف جنيه، بدلًا من 850 ألف جنيه، بزيادة قدرها 60 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة سوزوكي جيمني موديل 2023 تباع بسعر 920 ألف جنيه، بدلًا من 860 ألف جنيه، بزيادة قدرها 60 ألف جنيه .