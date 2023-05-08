الأسعار الجديدة لـ سوزوكي ديزاير

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوزوكى ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة ديزاير موديل 2022 داخل السوق المصرية للسيارات .

سوزوكي ديزاير موديل 2022

وتعتبر السيارة ديزاير موديل 2022 من ضمن السيارات السيدان ، والتى تأتى بثلاث فئات سعرية داخل السوق المحلية المصرية .

وتاتى السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 بمحرك 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 85 حصانا، ويعمل ناقلى الحركة المانويل والاتوماتيك المتوفرين فى السيارة بالجر الامامي للعجلات .

سوزوكي ديزاير موديل 2022

ويصل اقصى عزم للدوران للسيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 إلى 113 نيوتن/متر، ويمكن الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0 في مدة زمنية قدرها 13.2 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 175 كيلومتر في الساعة.

سوزوكي ديزاير موديل 2022

وتاتى السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 ، بعدة تجهيزات منها، مكيف هواء، وزجاج كهربائي، وعجلة قيادة باور، مع نظام صوتي ترفيهي، وحساسات ركن خلفية، بالاضافة إلى مقصورة داخلية تتسع لـ 5 افراد، ومساحة تخزين خلفية تقدر بـ 378 لترا، و نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية .

سوزوكي ديزاير موديل 2022

وتضم السيارة سوزوكي ديزاير 2022 ، عدد 2 من الوسائد الهوائية، و خاصية الغلق المركزي للابواب، مرايات جانبية كهربائية، ومكيف للهواء، مع مكابح ABS و EBD .

سوزوكي ديزاير موديل 2022

أما عن أسعار سوزوكى ديزاير:

- مانيوال 2022 بسعر 394,900 جنيه

- أوتوماتيك / هاى لاين 2022 بسعر 464,900 جنيه

- أوتوماتيك / توب لاين 2022 بسعر 479,900 جنيه