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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لـ سوزوكي ديزاير

سوزوكي ديزاير موديل
سوزوكي ديزاير موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوزوكى ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة ديزاير موديل 2022 داخل السوق المصرية للسيارات .

سوزوكي ديزاير موديل 2022

وتعتبر السيارة ديزاير موديل 2022 من ضمن السيارات السيدان ، والتى تأتى بثلاث فئات سعرية داخل السوق المحلية المصرية .

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وتاتى السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 بمحرك 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 85 حصانا، ويعمل ناقلى الحركة المانويل والاتوماتيك المتوفرين فى السيارة بالجر الامامي للعجلات .

سوزوكي ديزاير موديل 2022

ويصل اقصى عزم للدوران للسيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 إلى 113 نيوتن/متر، ويمكن الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0 في مدة زمنية قدرها 13.2 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 175 كيلومتر في الساعة.

سوزوكي ديزاير موديل 2022

وتاتى السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 ، بعدة تجهيزات منها، مكيف هواء، وزجاج كهربائي، وعجلة قيادة باور، مع نظام صوتي ترفيهي، وحساسات ركن خلفية، بالاضافة إلى مقصورة داخلية تتسع لـ 5 افراد، ومساحة تخزين خلفية تقدر بـ 378 لترا، و نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية .

سوزوكي ديزاير موديل 2022

وتضم السيارة سوزوكي ديزاير 2022 ، عدد 2 من الوسائد الهوائية، و خاصية الغلق المركزي للابواب، مرايات جانبية كهربائية، ومكيف للهواء، مع مكابح ABS و EBD .

سوزوكي ديزاير موديل 2022

أما عن أسعار سوزوكى ديزاير:

- مانيوال 2022 بسعر 394,900 جنيه   

- أوتوماتيك / هاى لاين 2022 بسعر 464,900 جنيه          

- أوتوماتيك / توب لاين 2022 بسعر 479,900 جنيه          

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