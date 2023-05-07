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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوزوكى تعلن عن أسعار 2023 للسيارة سياز

سوزوكي سياز موديل
سوزوكي سياز موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوزوكى ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة سياز موديل 2022 داخل السوق المصرية للسيارات .

سوزوكي سياز موديل 2022

وتعتبر السيارة سياز موديل 2022 من ضمن السيارات السيدان ، والتى تأتى بفئتين سعريتين  داخل السوق المحلية المصرية .

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تستمد السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 104 حصانا، وعزم اقصى للدوران يصل الى 138 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

سوزوكي سياز موديل 2022

ومن خلال القدرات الفنية للسيارة سوزوكي سياز موديل 2022 فيمكنها التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة تصل الى 12 ثانية، وتصل نسبة استهلاك السيارة للوقود الى 5.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

تاتى سيارة سوزوكي سياز موديل 2022 بأبعاد مختلفة جاءت علي هذا النحو ، الطول 4.490 مم، والعرض 1.730 مم، والارتفاع 1.485 مم، وسعة الشنطة الخلفية 495 لتر.

سوزوكي سياز موديل 2022

تتوفر السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 بالعديد من التجهيزات مثل حساسات ركن خلفية، وجنوط رياضية 16 بوصة، مع شاشة داخلية لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة يبلغ قياسها 7 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي.

 

جاءت السيارة سوزوكي سياز موديل 2022 بالعديد من وسائل السلامة والأمان، مثل الوسائد الهوائية، ونظام فرامل مانع للانزلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وأنظمة مساعدة للفرامل، وحساسات ركن خلفية ، وكاميرا خلفية، وأنظمة إنذار ضد السرقات.

سوزوكي سياز موديل 2022

اما عن اسعار سوزوكي سياز موديل 2022 الجديدة :

- أوتوماتيك / GL 2022 بسعر 564,900 جنيه     

- أوتوماتيك / GLX 2022 بسعر 614,900 جنيه

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