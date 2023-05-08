سوزوكى تعدل أسعار سويفت فى مصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوزوكى ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة سويفت موديل 2022 داخل السوق المصرية للسيارات .

سوزوكي سويفت موديل 2022

وتعتبر السيارة سويفت موديل 2022 من ضمن السيارات الهاتشباك ، والتى تأتى باربع فئات سعرية منهم اثنين بالشكل الجديد داخل السوق المحلية المصرية .

تعمل سوزوكي سويفت موديل 2022 بمحرك 1200 سي سي، مكون من 4 اسطوانات، ويستطيع ضخ قوة اجمالية قدرها 84 حصانا، مع 113 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 5 نقلات "جر امامي".

سوزوكي سويفت موديل 2022

وتقدر السرعة القصوى للسيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 نحو 180 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها الوصول لسرعة 100 كيلومتر/ساعة من نقطة السكون 0 في مدة زمنية تستغرق 12.9 ثانية، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

سوزوكي سويفت موديل 2022

وتحتوي السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 على العديد من التجهيزات مثل، فرامل ABS و EBD، ووسائل حماية تتضمن منظومة الوسائد الهوائية بعدد 2 AIRBAGS امامية، ونظام الحماية من السرقات ايموبليزر، بالاضافة إلى خاصية دعم المكابح BA، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي للابواب.

وتضم السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 تجهيزات اخرى ومنها، نظام الثبات الالكتروني، وشاشة عرض الوسائط المتعددة، ومقود حركة متعدد الوظائف، مع حساسات ركن خلفية، وكاميرا بالناحية الخلفية ايضا لسهولة عملية الاصطفاف.

سوزوكي سويفت موديل 2022

اما عن اسعار سوزوكى سويفت الجديدة :

- أوتوماتيك / WITHOUT SCREEN 2022 بسعر 504,900 جنيه

- أوتوماتيك / SCREEN 2022 بسعر 524,900 جنيه

- أوتوماتيك / WITHOUT SCREEN (2TON) 2022 بسعر 529,900 جنيه

- أوتوماتيك / SCREEN (2TON) 2022 بسعر 549,900 جنيه