سوزوكي هاتشباك أوتوماتيك بـ 100 ألف جنيه| صور

يتوافر العديد من أنواع السيارات المستعملة داخل السوق المصري للسيارات، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه، مما أدى إلى توجه المواطنين لشراء السيارات المستعملة، ومن ضمن هذه السيارات التي نالت رضاء المصريين سوزوكي سويفت موديل 1992 ، حيث تنتمي سويفت إلى فئة السيارات الهاتشباك، وتتميز بتصميمها المميز وهيكلها القوي.

سيارة سوزوكي سويفت الهاتشباك 1992

محرك سوزوكي سويفت هاتشباك

زودت سيارة سوزوكي سويفت الهاتشباك بمحرك سعة 1300 سي سي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، وتقدم السيارة للبيع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، ولكن يوجد بها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

سيارة سوزوكي سويفت الهاتشباك

مواصفات سوزوكي سويفت هاتشباك

زودت مقصورة سيارة سوزوكي سويفت الهاتشباك بالعديد من المميزات منها، تكييف، وراديو، وكاسيت، و4 سماعات بالأبواب الجانبية، ومساحات تخزين بالأبواب الأمامية، وإضاءة داخلية، وأحزمة أمان، ومساحة تخزين صغيرة أمام ناقل الحركة، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، ودرج تخزين أمامي مثبت بالتابلوه، ومقابض أبواب داخلية لسهولة فتح وغلق الأبواب من الداخل، وزجاج يدوي، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة، وفرش مقاعد من الجلد باللون الأحمر.

مقصورة سيارة سوزوكي سويفت الهاتشباك 1992



تظهر سيارة سوزوكي سويفت الهاتشباك من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي ، شبكة أمامية صغيرة، ومصابيح أمامية، وصداد أمامي باللون الأحمر مثبت بمقدمته إشارات لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وتم تثبيت شعار شركة سوزوكي علي مقدمة السيارة، وبها مرايات جانبية باللون الأسود، ومقابض أبواب باللون الأسود، مساحة زجاج خلفية .

سوزوكي سويفت الهاتشباك 1992

سعر سوزوكي سويفت هاتشباك

تباع سيارة سوزوكي سويفت الهاتشباك موديل 1992 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة.