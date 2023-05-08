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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يحب البيتزا والآيس كريم.. معركة في البيت الأبيض بشأن طعام بايدن

بايدن
بايدن

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن البيت الأبيض يشهد معركة بسبب الطعام غير الصحي الذي يتناوله الرئيس جو بايدن.

وقال الموقع إن بايدن يفضل تناول الكربوهيدرات على الخضار، بينما السيدة الأولى جيل بايدن تدفع القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتناول المزيد من الأسماك والخضروات سواء أحبها أم لا، وهو لا يحبها.

وأوضح الموقع الأمريكي أن الشد والجذب على النظام الغذائي لبايدن هو مجرد خطوة واحدة من العديد من الخطوات العامة والخاصة التي اتخذها المساعدون المقربون والسيدة الأولى للحفاظ على صحة الرئيس البالغ من العمر 80 عامًا، بينما يستعد للترشح لولاية رئاسية ثانية.

وتابع أن بعض مساعدي بايدن لاحظوا منذ فترة طويلة أنه يتناول الطعام "كالطفل" بلوحة طعام تميل إلى اللون البيج، أي أن صحن طعامه لا يحتوي على الأطعمة المغذية كالفواكه والخضراوات.

وحسب ما ذكره مساعدي بايدن الحاليين والسابقين، فتشتمل أطباقه المفضلة على زبدة الفول السوداني وشطائر المربى، والبيتزا، والبسكويت، والمكرونة بالزبدة والصلصة الحمراء، والآيس كريم.

ويوم الجمعة أثناء إجراء زيارة في العاصمة، طلب بايدن تناول شرائط التشيرو المعجنة وأكلة كويساديلا الدجاج.

البيت الأبيض جو بايدن بايدن الأسماك والخضر النظام الغذائي لبايدن

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