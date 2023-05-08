الانتهاء من رصف 8 طرق في البحيرة بتكلفة 52.6 مليون جنيه

قالت كريمة عاشور مدير مديرية الطرق والنقل بالبحيرة إنه تم الإنتهاء من أعمال رصف 8 طرق بتكلفة 52 مليون و609 ألف جنيه خلال شهر أبريل الماضي على النحو التالي :

1- رصف طريق جسر ترعة الفيرانية بدمنهور بطول 3 كم بتكلفة 5 مليون جنيه و 789 ألف جنيه.

2- رصف طريق مشروع عبد القادر الرابط بين مدينة حوش عيسى بطريق جسر ترعة النوبارية وطريق الريكو المركب بداية من الكوبرى وحتى المقابر بطول 3 كم بتكلفة 12 مليون و725 الف جنيه.

3- رصف طريق جسر ترعة الرشيدية برشيد ( طريق الموقف الجديد ) بطول 1.7كم بتكلفة 3 مليون و 628 الف جنيه.

4- رصف شارع التحرير بمدينة الدلنجات بتكلفة 4 مليون و337 ألف جنيه.

5- رصف طريق شبراخيت – إيتاى البارود

بطول 750م بتكلفة 2مليون و291 ألف جنيه.

6- رصف طريق ساحل مرقص الرابط بين الطريق الزراعى من كوبرى التوفيقية ومدينة الرحمانية بطول 4.8 كم بتكلفة 17 مليون و125 ألف جنيه.

7- رصف طريق جسر مصرف شبراخيت بالرحمانية بطول 1 كم بتكلفة 3 مليون و 357 ألف جنية.

8- رصف طريق جسر ترعة الخندق الشرقى بمدينة إيتاى البارود بطول 1 كم بتكلفة 3 مليون و 357 ألف جنية.





وأضافت أنه جاري نهو الأعمال بطريقين وصيانة وإحلال 4 كبارى بتكلفة 30 مليون و972 ألف جنيه وذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لمتابعة كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.