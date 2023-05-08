عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الانتهاء من رصف 8 طرق في البحيرة بتكلفة 52.6 مليون جنيه

رصف الطرق بالبحيرة
رصف الطرق بالبحيرة

قالت كريمة عاشور مدير مديرية الطرق والنقل بالبحيرة إنه تم الإنتهاء من أعمال رصف  8 طرق بتكلفة 52 مليون و609 ألف جنيه  خلال شهر أبريل الماضي على النحو التالي :

1- رصف طريق جسر ترعة الفيرانية بدمنهور بطول 3 كم بتكلفة 5 مليون جنيه و 789 ألف جنيه.

2- رصف طريق مشروع عبد القادر الرابط بين مدينة حوش عيسى بطريق جسر ترعة النوبارية وطريق الريكو المركب بداية من الكوبرى وحتى المقابر بطول 3 كم بتكلفة 12 مليون و725 الف جنيه.

3- رصف طريق جسر ترعة الرشيدية برشيد ( طريق الموقف الجديد ) بطول 1.7كم بتكلفة 3 مليون و 628 الف جنيه.

4- رصف شارع التحرير بمدينة الدلنجات بتكلفة 4 مليون و337 ألف جنيه.

5- رصف طريق شبراخيت – إيتاى البارود 
بطول 750م بتكلفة 2مليون و291 ألف جنيه.

6- رصف طريق ساحل مرقص الرابط بين الطريق الزراعى من كوبرى التوفيقية ومدينة الرحمانية بطول 4.8 كم بتكلفة 17 مليون و125 ألف جنيه.

7- رصف طريق جسر مصرف شبراخيت بالرحمانية بطول 1 كم بتكلفة 3 مليون و 357 ألف جنية.

8- رصف طريق جسر ترعة الخندق الشرقى بمدينة إيتاى البارود بطول 1 كم بتكلفة 3 مليون و 357 ألف جنية. 

txt

رفع 750 حالة إشغال طريق بنطاق 5 مراكز بالبحيرة

txt

إزالة 84 حالة تعد بمساحة 4595 م2 بنطاق 12 مركز بالبحيرة


 

وأضافت  أنه جاري نهو الأعمال بطريقين وصيانة وإحلال 4 كبارى بتكلفة 30 مليون و972 ألف جنيه وذلك في إطار جهود محافظة البحيرة  لمتابعة كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

البحيرة اعمال رصف الطرق والنقل رفع كفاءة الطرق رصف ورفع كفاءة مديرية الطرق والنقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ازاي.. تعليق مثير من خالد الغندور عقب الإعلان عن عقوبات الزمالك

هخليكي تخسي.. عامل يقيم علاقة مع فتاة وينشر صورا لها وفيديوهات على الفيس

480 جنيها.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

إجراء عاجل من الأهلي تجاه حسين الشحات| تفاصيل

السوبر الجديد.. بشرى سارة لعشاق الزمالك بعد انسحابه أمام الأهلي

البانيه نزل 55 جنيها.. أسعار الدواجن تتراجع بقوة الآن بعد هبوط الأعلاف

قرار جمهوري بقبول استقالة نائب محافظ أسوان من منصبه

شعبة الدخان تنفي توقف الشركة الشرقية عن الإنتاج

ترشيحاتنا

أول تعليق من بن غفير على إلغاء الاتحاد الأوروبي حفلًا دبلوماسيًا في إسرائيل

المشاتل | قرارات جديدة من وزير الري

مصر تتسلم أربع قطع أثرية من إيطاليا ..صور

مجلس أمناء الحوار الوطني يجتمع اليوم لإعلان خطة عمل الجلسات النقاشية

اليوم.. إعلان جدول وخطة جلسات الحوار الوطني للأسبوع المقبل

وزير الخارجية التركي يكشف موعد لقاء أردوغان وبشار الأسد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الـقـوات الجوية تنفذ تدريبا مشتركا مع الهند بإحدى القواعد المصرية

طريقة عمل كيكة القرفة بمذاق لا يقاوم

لن يحدث قبل عامين.. أجمل الصور لخسوف القمر حول العالم

بعد الموافقة على أول لقاح ضده.. معلومات صادمة عن الفيروس المخلوي التنفسي

فيديو

مرضها يمنعها من الزواج ومش هقدر أقول سبب الانفصال.. تصريحات صادمة لطليق زوجة حسن شاكوش

عودة انخفاض درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق .. والدولار بالبنوك | فيديو

سعرها 117 مليون جنيه.. حقيقة شراء محمد رمضان للسيارة الطائرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ