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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أرخص سيارة موديل 2023 جديدة في مصر.. وأشهر مركبة اقتصادية مستعملة اشتريها بـ 55 ألف جنيه فقط

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

 

أرخص سيارة موديل 2023 جديدة في مصر .. سعرها كام ؟

ما زالت السيارة بي واي دي F3، تتصدر قائمة ارخص الاصدارات المقدمة داخل السوق المصري، على الرغم من ارتفاع اسعار جميع فئاتها محليًا بقيمة اجمالية قدرها 10 الاف جنيه، ومن المعرف عن تلك النسخة تقديمها عبر فئتين من التجهيزات، الاولى ذات ناقل سرعة مانيوال، بينما تأتي الفئة الثانية بعلبة تروس أوتوماتيكية.

اشتريها بـ 55 ألف جنيه فقط.. أشهر سيارة اقتصادية مستعملة

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة اقتصادية وبسعر مناسب داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، والذي تتنوع به الكثير من الطرازات بحسب العلامات التجارية والتجهيزات الفنية، بالاضافة إلى الاسعار، والتصميمات الخارجية ايضا بين فئة السيدان أو الرياضية أو الهاتشباك.

 

سوزوكي سيلاريو ثاني ارخص سيارة في مصر.. أعرف سعرها الان

تعتبر السيارة سوزوكي سيلاريو هي ثاني ارخص سيارة تقدمها الشركة اليابانية في مصر، بعد النسخة الشهيرة اسبريسو، والتي شهدت زيادة سعرية خلال الساعات القليلة الماضية قدرها 40 الف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المطروحة محليًا.

أحدث أسعار سوزوكي فيتارا بالسوق المصري .. صور

ارتفعت القائمة السعرية لجميع اصدارات شركة سوزوكي اليابانية المطروحة داخل السوق المصري، وشملت حركة الزيادات الجديدة التي حدثت خلال الساعات الماضية، النسخة سوزوكي فيتار التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية SUV.

 

سعر أرخص سيارة تحمل شعار هيونداي في مصر .. اشتري زيرو

تسيطر السيارة اكسنت RB موديل 2023 على قائمة الاصدارات الارخص سعرًا داخل السوق المصري، والتي تحمل شعار شركة هيونداي الكورية الجنوبية، حيث تقدم السيارة عبر تصميم السيدان الشهير، من خلال 5 فئات وبسعر يبدأ من 460 ألف جنيه.

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