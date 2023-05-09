أخبار السيارات| أرخص سيارة موديل 2023 جديدة في مصر.. وأشهر مركبة اقتصادية مستعملة اشتريها بـ 55 ألف جنيه فقط

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

ما زالت السيارة بي واي دي F3، تتصدر قائمة ارخص الاصدارات المقدمة داخل السوق المصري، على الرغم من ارتفاع اسعار جميع فئاتها محليًا بقيمة اجمالية قدرها 10 الاف جنيه، ومن المعرف عن تلك النسخة تقديمها عبر فئتين من التجهيزات، الاولى ذات ناقل سرعة مانيوال، بينما تأتي الفئة الثانية بعلبة تروس أوتوماتيكية.

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة اقتصادية وبسعر مناسب داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، والذي تتنوع به الكثير من الطرازات بحسب العلامات التجارية والتجهيزات الفنية، بالاضافة إلى الاسعار، والتصميمات الخارجية ايضا بين فئة السيدان أو الرياضية أو الهاتشباك.

تعتبر السيارة سوزوكي سيلاريو هي ثاني ارخص سيارة تقدمها الشركة اليابانية في مصر، بعد النسخة الشهيرة اسبريسو، والتي شهدت زيادة سعرية خلال الساعات القليلة الماضية قدرها 40 الف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المطروحة محليًا.

ارتفعت القائمة السعرية لجميع اصدارات شركة سوزوكي اليابانية المطروحة داخل السوق المصري، وشملت حركة الزيادات الجديدة التي حدثت خلال الساعات الماضية، النسخة سوزوكي فيتار التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية SUV.

تسيطر السيارة اكسنت RB موديل 2023 على قائمة الاصدارات الارخص سعرًا داخل السوق المصري، والتي تحمل شعار شركة هيونداي الكورية الجنوبية، حيث تقدم السيارة عبر تصميم السيدان الشهير، من خلال 5 فئات وبسعر يبدأ من 460 ألف جنيه.