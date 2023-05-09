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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سر نجاح تحضير الجبنة الموتزاريلا في المنزل

سر نجاح تحضير الجبنة
سر نجاح تحضير الجبنة الموزاريلا في المنزل

لا تستغني ربة المنزل عن إستعمال الجبنة الموتزاريلا، فى أصناف الطعام سواء الحادق أو الحلو فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك عمل الموتزاريلا بالبيت بثلاث مكونات من أجل التوفير فى الميزانية .

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المقادير لعمل الموتزاريلا

*يكفي 6 أشخاص*
* 8 ونصف كوب كبير لبن كامل الدسم (2 لتر) ربع كوب كبير عصير ليمون (60 مل) نصف كوب كبير خل (120مل)
ملحوظة : نستخدم نفس الكوب الكبير في تجهيز المقادير  


خطوات تحضير الجبنة الموتزاريلا في المنزل 

1- نضع اللبن في إناء على نار متوسطة ثم نضيف إليه عصير الليمون و الخل مع الاستمرار في تقليب الخليط.  
2- أثناء التقليب سيظهر لنا قطع بيضاء نستمر في التقليب حتى يتكتل اللبن ويبدأ في التجبن (ظهور قطع جبن طرية).
3- عند بدء تكتل اللبن نضع حاجز معدني بين الاناء والنار ونستمر في التقليب.
4- مع التقليب ستظهر قطعة جبن نستمر في التقليب مع الضغط عليها في جانب الاناء بالملعقة المعدنية. 
5- نستمر في التقليب مع الضغط على قطعة الجبن حتى تصبح لها قوام مطاطي عند محاولة قطعها.
 6- نخرج قطعة الجبن من السائل الأبيض عندما تصبح لها قوام مطاطي عند محاولة قطعها ونقوم بعصرها للتخلص على ما بها ماء.
7- نضع الجبن في الفريزر لفترة حتى تتجمد.
8- نقوم ببشرها اذا استخدمت لعمل البيتزا  أو تشكيلها على هيئة أطابع لعمل أصابع الموتزاريلا المقلية.
 


 سر نجاح تحضير الجبنة الموتزاريلا في المنزل 

* وضع حاجز معدني بين الاناء والنار عندما يبدأ اللبن في التكتل (ظهور قطع جبن طرية) عدم اخراج قطعة الجبن من السائل الأبيض اذا كانت غير متماسكة وليس لها قوام مطاطي نخرج قطعة الجبن من السائل الأبيض عندما تصبح لها قوام مطاطي عند محاولة قطعها عند اخراج قطعة الجبن من السائل الأبيض تعصر جيدًا حتى نتخلص بأي نقطة ماء بها.


 فائدة الجبنة الموتزاريلا  :
* تساعد الجبنة الموتزاريلا على تقوية العظام بسبب احتوائها على الكالسيوم تساعد الجسم على مقاومة أمراض مختلفة مثل نوبات الصداع النصفي ، وفقر الدم تحتوي الجبنة الموزاريلا على 80 سعرا حراريا لكل 28 جراما .

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