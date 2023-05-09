لوجه كالقمر وفرق ملحوظ.. استعملي هذا الماسك الطبيعي

تحلم كل فتاة بإطلالة أكثر جمالا وتبدأ إطلالتها من وجها،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إستعمال هذا الماسك الطبيعي الذى يساعد فى الحصول على بشرة متوهجة وأكثر إشراقا، فقط سوف تحتاجين من الوقت عشر دقائق كل ما عليك سوى تنظيف البشرة بالمكونات المتوفرة في منزلك وإزالة طبقة الجلد الميت على الوجه ، بحيث يمكن رؤية الجمال الحقيقي للبشرة.



وفقا لما نشره موقع هيلثي أن هناك وصفة طبيعية تجعلك تحصولين على بشرة أكثر إشراقا وخالية من الشوائب :

خذ منشفة ناعمة أو منديل.

خذ بعض الماء من الوعاء في وعاء صغير.

يجب أن تكون درجة حرارة الماء أدفأ قليلاً من الفاترة.

انقعي منشفة في هذا الماء وضعيها على الوجه حتى يصبح الوجه نظيفًا.

الآن نقع المنشفة مرة أخرى في الماء الساخن. قومي بتدليك الوجه بقطعة قماش دافئة.

تخلط في اللبن الرائب.

دلكي الوجه بهذه الخثارة.

إذا كان اللبن الرائب لا يناسبك ، فيمكنك تناول الحليب الخام بدلاً من اللبن الرائب.

تدليك الوجه بكلتا يديه بعد التدليك لمدة دقيقة ، اترك العبوة تجف واغسل الوجه بالماء الفاتر.

اللمسة الأخيرة

تحصل بشرتك على أقصى قدر من التغذية في وقت أقل الآن بشرتك جاهزة للماكياج.

رطبي البشرة مرة واحدة قبل استخدام أي مكياج مهما كان المرطب الذي تستخدمه ، ضعه برفق على الجلد،إذا كنت قد اتبعت روتين العناية بالبشرة هذا خلال اليوم نفسه وكنت تستعد للخروج إلى مكان ما ، فعليك بالتأكيد وضع كريم واقي من الشمس