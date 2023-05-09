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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ابتعد عنها فورا.. أطعمة تسبب مرض السكر

السكري
السكري

السكري هو مرض عضال ينمو بسرعة، هناك العديد من الأسباب لمرض السكري ، حيث يعتبر نمط الحياة غير الصحي والنظام الغذائي غير الصحي من الأسباب الرئيسية.

 سببين رئيسيين لمرض السكري من النوع 2 في دراستهم، الأمر المثير للقلق هو أن كلا السببين مرتبطان بعادات الأكل والشرب لديك.

السكري آخذ في الازدياد في جميع أنحاء العالم،دعنا نعرف ما هي هاتان المواد الغذائية وكيف تزيدان من خطر الإصابة بمرض السكري وفقا لما نشره موقع هيلثي.

زادت الحالات الجديدة بنسبة 70 بالمائة

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وجدت دراسة نشرت في مجلة Nature Medicine  أن الإصابة بمرض السكري في جميع أنحاء العالم زادت بشكل حاد في عام 2018 ، مع قفزة بنحو 70.3٪ في الحالات الجديدة بسبب العادات الغذائية.

هذان الشيئان يزيدان مرض السكري بشكل أسرع

هذان الشيئان يزيدان مرض السكري بشكل أسرع.

قال باحثون إن ارتفاع استهلاك الأرز والقمح المكرر ونقص الحبوب الكاملة في النظام الغذائي قد يكون السبب في زيادة حالات الإصابة بالسكري من النوع الثاني. لقد أدركوا أن الجودة الرديئة للكربوهيدرات قد زادت من عبء مرض السكري في إفريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

زادت حالات السكري بنسبة 60 في المائة بسبب هذه الأشياء

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ووجدت الدراسة أن الاستهلاك المرتفع للأرز المكرر والقمح واللحوم المكررة واللحوم الحمراء غير المصنعة والمشروبات السكرية والبطاطس وعصائر الفاكهة زاد من الإصابة بمرض السكري بنسبة 60٪.

اكتشف العلماء 11 سببًا لارتفاع مرض السكري

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  1. كمية غير كافية من الحبوب الكاملة
  2. تناول كميات كبيرة من الحبوب المكررة
  3. تناول كميات كبيرة من اللحوم المصنعة
  4. تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء غير المصنعة
  5. عدم كفاية تناول اللبن الرائب
  6. الإفراط في تناول المشروبات المحلاة بالسكر
  7. تناول كميات كبيرة من البطاطس
  8. كمية غير كافية من الفاكهة
  9. عدم كفاية تناول المكسرات والبذور
  10. عدم كفاية تناول الخضار غير النشوية
  11. تناول كميات كبيرة من عصير الفاكهة

الكربوهيدرات البسيطة ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة

الكربوهيدرات البسيطة ترفع مستويات السكر في الدم بسرعة

الكربوهيدرات البسيطة مثل الصودا والمشروبات الباردة والأطعمة المخبوزة والأطعمة المكررة يتم هضمها بشكل أسرع ويتم امتصاصها بسهولة أكبر من الكربوهيدرات المعقدة. ينصح مرضى السكر بتجنبها.

خطة النظام الغذائي لمرضى السكري

خطة النظام الغذائي لمرضى السكري

وفقًا لجمعية السكري الأمريكية ، يجب ملء نصف طبقك بالخضروات غير النشوية ، وربع الطبق بالبروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي ، وربع الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات مثل الحبوب الكاملة، بصرف النظر عن هذا ، يجب تناول الشاي أو القهوة بدون سكر وماء

الإصابة بمرض الإصابة بمرض السكر الأسباب الرئيسية الحبوب الكاملة الإصابة بمرض السكري السكري من النوع الثاني السكري من النوع 2 السكر في الدم المشروبات المحلاة بالسكر المشروبات الباردة المشروبات المحلاة النظام الغذائي غير الصحي خطر الإصابة بمرض السكر خطر الإصابة خطر الإصابة بمرض السكري مرض السكري ​​​​​​​health

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