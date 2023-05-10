محافظة الجيزة: رفع 1900 حالة اشغال بأحياء شمال وجنوب والعمرانية والهرم والحوامدية

شهدت محافظة الجيزة حملات موسعة من جانب أجهزتها التنفيذية فى عدد من الأحياء والمراكز لرفع الاشغالات من الشوارع وذلك ضمن خطة المحافظة لتحقيق الانضباط و السيولة المرورية بالشارع.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ جهود أحياء شمال وجنوب الجيزة والعمرانية والحوامدية في رفع جميع أشكال الاشغالات والتعدى من الطرق العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتابعة المستمرة فى ذلك.

في حي الدقى شنت الأجهزة التنفيذية حملة موسعة لرفع الاشغالات من شوارع الزهراء من محى الدين ابو العز وميدان طهران وشارع مصدق ومنطقة نادى الصيد ومحيط ميدان المساحة وتمكنت الحملة من رفع ٥٣٤ حالة اشغال بالإضافة إلى تحرير ١٦ مخالفة للانتظار الخاطئ للسيارات أعلى ارصفة المشاة.

وفى حى جنوب الجيزة تمكنت الأجهزة التنفيذية من رفع اشغالات المحال والمنشات التجارية بشوارع ٦ اكتوبر والبحر الأعظم وميدان المنيب وشارع المجزر الألى وجسر الكونيسة بالمنيب واسفرت الحملة عن رفع ٢٥٠ حاله اشغال .

وفى حى العمرانية تم تنفيذ حملة اشغالات بالقطاع الشمالى وشملت شوارع أحمد كامل وجمال عبدالناصر والنادى الرياضى والعشرين من المساحة وشارع محمود غالب وشارع سلامة الراضى بالاضافه الى غلق وتشميع ورشة استجابه لشكاوي المواطنين بشارع زهرة رمزي للعمل بعد المواعيد المحددة واحداث ضوضاء بصفه مستمرة .

وفى مدينة الحوامدية تم تنفيذ حملة اشغالات مكبرة شملت شوارع طراد النيل و جسر المنوات وطريق ١١ واسفرت الحملة عن رفع ١١٦ حاله اشغالات متنوعة بالإضافة إلى تحرير غرامات فورية لعدد ٧ مركبات توك توك للسير عكس الاتجاه .

وفي حي شمال الجيزة تم شن حملات بقطاع المنيرة الغربية بشوارع الامام الغزالي و بشتيل و المطار وبطئ أحمد عرابي بمدينة الأمل اسفرت الحملة عن رفع ٢٣٠ حاله اشغال .

وفي حي الهرم تم شن حملات مكبرة استهدفت رفع كافة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق والمرور على الكافيهات والمحال التجارية والمطاعم واسفرت الحملات عن رفع عدد ٨٠٠ حاله اشغال متنوعة.