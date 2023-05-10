أخبار التعليم| رضا حجازي: مصر تلعب دورا هاما لدعم استراتيجيات التعليم بالدول الأفريقية.. تعليم الكبار وحياة كريمة يوقعان بروتوكول تعاون من أجل المواطن المصري

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رئيس جامعة الفيوم يشهد الملتقى الثامن للتوظيف والتدريب والمنتدى الأول للخريجين

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى الثامن للتوظيف والتدريب والمنتدى الأول للخريجين الذي نظمته كلية السياحة والفنادق ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

مصر للعلوم والتكنولوجيا تستقبل تحويلات العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان السبت المقبل

تستقبل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحويلات الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية، بداية من يوم السبت المقبل وحتى مطلع أكتوبر.

رضا حجازي: مصر تلعب دورا هاما لدعم استراتيجيات التعليم بالدول الأفريقية

شارك الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى "منتدى وزراء التعليم في أفريقيا"، اليوم، بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك على هامش المنتدى العالمي للتعليم ٢٠٢٣.

تعليم الكبار وحياة كريمة يوقعان بروتوكول تعاون من أجل المواطن المصري

وقع الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، بروتوكول تعاون مع الدكتورة عهود وافي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٠ بمقر المؤسسة بالتجمع الخامس.

للتعرف على أحدث أساليب الدمج.. وزير التعليم يزور مدرسة "تولجيت" بلندن

زار الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مدرسة "تولجيت" بالعاصمة البريطانية لندن للتعرف على أحدث أساليب الدمج في المملكة المتحدة، وذلك على هامش مشاركته في "المنتدى العالمي للتعليم ٢٠٢٣".

خبير: دعم الأنشطة الطلابية ضرورة حتمية في التطوير الشامل للتعليم

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الطلاب يشكلون أحد العناصر الأساسية في المنظومة التعليمية، وتأهيلهم ودعمهم في الأنشطة الطلابية يعتبر ضرورة حتمية في التطوير الشامل للتعليم، لان الشباب تعد القوة الدافعة في المجتمع ويمثلون المستقبل، ولذلك يجب الوقوف علي بعض المشكلات التي تواجه الطلاب من المشاركة في الأنشطة الطلابية وأبرز الطرق لتوفير الفرص والموارد اللازمة لتمكينهم من القيام بأدوار فاعلة في التطوير والتنمية والتحديث.

هيئة الاستشعار : إعداد بيانات وصور للأقمار الصناعية لإنشاء شبكات معلومات بيئية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة الاهتمام بآليات نشر ثقافة التغير المناخي والحفاظ على البيئة والتحول للأخضر وتحقيق الاستدامة، وزيادة الوعي بالتغيرات المناخية، من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات وورش العمل ذات الصلة بقضايا البيئة والمناخ، وتنفيذ المشروعات البحثية، وذلك تحقيقا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

قبل انطلاقها .. عقوبات الغش بالامتحانات خلال الفصل الدراسى الثانى

تستعد الجامعات الي امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام2023 ، ولذك يوضح صدى البلد لطلاب الجامعات عقوبات الغش والشغب خلال لجان امتحانات الجامعات طبقا لما أعلنه المجلس الاعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى و البحث العلمى ومنها :

في ختام زيارته للندن.. رضا حجازى يلتقي اللورد طارق أحمد لبحث تعزيز التعاون

التقى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأربعاء، باللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، وذلك في ختام زيارته للعاصمة البريطانية لندن، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال التعليم.

انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني للدراسات العليا في العلوم التطبيقية بجامعة بنها ..صور

افتتح الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها فعاليات المؤتمر الثاني لطلاب الدراسات العليا في مجال العلوم التطبيقية والذي ينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة بنها خلال الفترة من 10- 11 مايو الجاري.

النانو تكنولوجى بالقاهرة تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى حضوريا 27 مايو

أعلنت الدكتورة رباب الشريف عميدة كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .