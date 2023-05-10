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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للتعرف على أحدث أساليب الدمج.. وزير التعليم يزور مدرسة "تولجيت" بلندن

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زار الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مدرسة "تولجيت" بالعاصمة البريطانية لندن للتعرف على أحدث أساليب الدمج في المملكة المتحدة، وذلك على هامش مشاركته في "المنتدى العالمي للتعليم ٢٠٢٣".

و تفقد الوزير فصول المدرسة، وغرف الموارد الخاصة بالطلاب وذوى التوحد، واستمع لشرح مفصل حول طبيعة نظام العمل بالمدرسة، كما أجرى الدكتور رضا حجازي حوارا مع الطلاب، والمعلمين، للاطلاع على الخدمات التي تقدمها المدرسة لطلاب ذوى التوحد، وتجربة المدرسة فى مجال الدمج التعليمى.

وأعرب الدكتور رضا حجازى عن خالص امتنانه وتقديره بهذه الزيارة، مثنيًا على أساليب اهتمام المدرسة بخلق بيئة دامجة للطلاب، مرحبا في هذا الإطار بالتعاون المشترك لتبادل الخبرات ونقل هذه التجربة المتميزة لمصر.

وأضاف الدكتور رضا حجازي أن هذه التجربة رائدة ومتميزة لخلق بيئة دامجة للطلاب من ذوي الهمم، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم المصرية تضع الطلاب من ذوي الهمم على رأس أولوياتها، وتقدم لهم العديد من الخدمات التعليمية التي تهدف لدمجهم وتحويلهم لعناصر فاعلة ومشاركة في تقدم المجتمع.

كما أشار الوزير إلى أن التجربة المصرية في مدارس الدمج، تستهدف بناء الشخصية المبدعة والمبتكرة، والتي تعتمد على تطوير مهارات الطلاب عبر مجموعة من الأنشطة، وفتح المجال أمامهم لاكتشاف قدراتهم وتطويرها، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدم منظومة متكاملة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة سبل الدعم لهم، ودمجهم فى المجتمع.

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