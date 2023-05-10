قبل انطلاقها .. عقوبات الغش بالامتحانات خلال الفصل الدراسى الثانى

تستعد الجامعات الي امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام2023 ، ولذك يوضح صدى البلد لطلاب الجامعات عقوبات الغش والشغب خلال لجان امتحانات الجامعات طبقا لما أعلنه المجلس الاعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى و البحث العلمى ومنها :

- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة "ترم دراسى كامل".

- كل طالب يعثر معه على أى مواد لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان ويعدّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات التى تليه ويعطى فيها درجة الصفر.

- يحق للعميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه بأن فى حيازة ذلك الطالب ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.

- أن يعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصًا بدلًا عنه لهذه الغاية ويحال كل منهما الى القضاء.

- كل طالب يحاول الغش بأية صورة كانت أو يضبط وهو يغش في الامتحان يخرج من قاعة الامتحان، ويعدُّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذى ارتكب فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط .

- وإذا كرر الطالب المخالفة يخرج من قاعة الامتحان ويعدُّ امتحانه لاغيًا فى المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة الصفر.