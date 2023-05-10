عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

النانو تكنولوجى بالقاهرة تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى حضوريا 27 مايو

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة رباب الشريف عميدة كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

وقالت الدكتورة رباب الشريف، إن الكلية تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى يوم 27 من شهر مايو الجارى ، حضوريا بالكلية طبقا للجدول المعلن على الموقع الرسمى .

جامعة القاهرة 

على الجانب الآخر ، شهد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حفل تأبين شيخ المترجمين العرب الدكتور محمد محمد عناني رئيس قسم اللغة الإنجليزية الأسبق بكلية الآداب، وذلك بحضور كوكبك من أعضاء هيئة التدريس من عدة جامعات من مختلف الاقسام العلمية ، وأسرة المرحوم الدكتور محمد عناني.

txt

جامعة القاهرة تنتهى من استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الثانى .. وكلية الآثار تشكل لجنة طوارئ عليا

txt

قبل انطلاقها .. عقوبات الغش بالامتحانات خلال الفصل الدراسى الثانى

وفي كلمته، أشاد الدكتور محمد الخشت، بالراحل الدكتور محمد عناني وبدوره في الإسهام بعطائه الخلاق في مشروع النهضة المصرية والانشغال بقضايا البحث العلمي والدراسات الأدبية ، مشيرًا إلى أن الراحل قام بترسيخ قيم الأخلاق والتواصل، وتنمية كفاءات التفكير والمبادرة والإبداع، وانتهاج سياسة الباب العلمي المفتوح، وفتح باب المناقشة الحرة بين الأجيال.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الراحل الدكتور محمد عناني لم يكن مجرد أستاذ في قاعات الدرس، وإنما كان أحد أهم صناع الحياة الأدبية المعاصرة فقد كان كاتبًا مسرحيًا، وناقدًا، وباحثًا، ومترجمًا ومثقفًا من طراز رفيع يمد الجسور بين الأدب والحياة، ويملك مفردات الحداثة وما بعد الحداثة، وقدم إرثًا عظيمًا من العلم والقيم النبيلة، وكان لنزعته الإنسانية العالية، ولشخصيته المتكاملة، وحبه للناس ولبلده ورؤيته العلمية وتعدد معارفه أثر واضح في كل من عرفه إنسانًا وعالمًا ليصبح فخر كلية الآداب وقسم اللغة الإنجليزية في كل العصور.
 

الدكتورة رباب الشريف كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل ينخفض سعر الذهب فى مصر بعد إعفائه من الجمارك .. برلمانية تجيب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

انخفاض شديد.. الدولار يتلقى ضربة قوية بعد بيانات مقلقة عن الاقتصاد الأمريكي

ذهب لمنزلها لمشاهدة عورتها .. فضيحة أستاذ جامعي وطبيبيّ تجميل وتخدير

وزارة السياحة والآثار توضح حقيقة منع المحجبات من دخول إحدى المنشآت

على مسئولية أحمد سليمان: 5 مليارات جنيه دخل الزمالك الـ8 سنوات الماضية

ترشيحاتنا

ولادة طفل بالهند بثلاثة أذرع .. أحدها في ظهره

المحور السياسي.. اجتماعات مكثفة استعدادا لأولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني

صواريخ من غزة تستهدف جنوب إسرائيل.. تفاصيل

بعد زيادة السولار | التموين تحسم سعر رغيف الخبز

الأسبوع المقبل| مفاجأة سارة بشأن سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قرار الحكومة بإعفائه من الجمارك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير يفجر مفاجأة عن تناول البيض المسلوق

رماها في الشارع.. طلاق عروس من يُؤتمن على العرض يشعل السوشيال ميديا

مفاجآت كأس مصر .. هل تتفوق فرق دوري المظاليم على المحترفين؟

صور زواج ريم طارق الأول تشعل السوشيال ميديا

فيديو

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

شهادة فنكوش.. حقيقة حصول سمية الخشاب على الدكتوراه الفخرية من الأمم المتحدة|فيديوجراف

إعفاء الذهب من الرسوم والضرائب واستثناء هذه المعادن | فيديو

سافِر إلى ربع دول العالم بالباسبور فقط | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ