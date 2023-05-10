النانو تكنولوجى بالقاهرة تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى حضوريا 27 مايو

أعلنت الدكتورة رباب الشريف عميدة كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

وقالت الدكتورة رباب الشريف، إن الكلية تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى يوم 27 من شهر مايو الجارى ، حضوريا بالكلية طبقا للجدول المعلن على الموقع الرسمى .

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر ، شهد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حفل تأبين شيخ المترجمين العرب الدكتور محمد محمد عناني رئيس قسم اللغة الإنجليزية الأسبق بكلية الآداب، وذلك بحضور كوكبك من أعضاء هيئة التدريس من عدة جامعات من مختلف الاقسام العلمية ، وأسرة المرحوم الدكتور محمد عناني.

وفي كلمته، أشاد الدكتور محمد الخشت، بالراحل الدكتور محمد عناني وبدوره في الإسهام بعطائه الخلاق في مشروع النهضة المصرية والانشغال بقضايا البحث العلمي والدراسات الأدبية ، مشيرًا إلى أن الراحل قام بترسيخ قيم الأخلاق والتواصل، وتنمية كفاءات التفكير والمبادرة والإبداع، وانتهاج سياسة الباب العلمي المفتوح، وفتح باب المناقشة الحرة بين الأجيال.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الراحل الدكتور محمد عناني لم يكن مجرد أستاذ في قاعات الدرس، وإنما كان أحد أهم صناع الحياة الأدبية المعاصرة فقد كان كاتبًا مسرحيًا، وناقدًا، وباحثًا، ومترجمًا ومثقفًا من طراز رفيع يمد الجسور بين الأدب والحياة، ويملك مفردات الحداثة وما بعد الحداثة، وقدم إرثًا عظيمًا من العلم والقيم النبيلة، وكان لنزعته الإنسانية العالية، ولشخصيته المتكاملة، وحبه للناس ولبلده ورؤيته العلمية وتعدد معارفه أثر واضح في كل من عرفه إنسانًا وعالمًا ليصبح فخر كلية الآداب وقسم اللغة الإنجليزية في كل العصور.

