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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تعليم الكبار وحياة كريمة يوقعان بروتوكول تعاون من أجل المواطن المصري

تعليم الكبار وحياة
تعليم الكبار وحياة كريمة يوقعان بروتوكول تعاون

وقع الدكتور محمد ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، بروتوكول تعاون مع الدكتورة عهود وافي  نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٠ بمقر المؤسسة بالتجمع الخامس.

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ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة العامة لتعليم الكبار على دعم المبادرات الرئاسية ؛ للقيام بدورها إزاء قضية الأمية .

في بداية كلمته رحب الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بفريق عمل حياة كريمة واِلإشادة بنشاط المؤسسة .

أكد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار خلال كلمته بأن مبادرة حياة كريمة تهتم بالفئات المهمشة في المجتمع ؛ لبناء الإنسان ، وتنمية الوطن ، والعدالة الاجتماعية في القرى ، وان مبادرة حياة كريمة تتبني  الفكر الكلي في منظومة  الإصلاح من أجل الارتقاء بالإنسان المصري على كل المستويات.

وأضاف الدكتور محمد ناصف بأن تعليم القراءة والكتابة وحده لا يكفي ولا يمكن أن يحقق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة ( الاقتصادية – الاجتماعية – البيئية - ...  ) ، وأن منظومة الإصلاح التي أكد عليها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال المبادرات الرئاسية ، والتي منها مبادرة حياة كريمة ، وهي عبارة عن حزمة من الاجراءات والإصلاحات ؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدمة للارتقاء بجوانب الإنسان المصري.

وأوضح أن التعاون مع مؤسسة حياة كريمة بدأ من فترة قبل توقيع البروتوكول ونتج عن هذا التعاون محو أمية 172 ألف تحرر من الأمية في 20 محافظة من المحافظات المستهدفة في حياة كريمة ،

وأشار رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار على ضرورة تكاتف كافة أجهزة الدولة للقضاء على الأمية وفي النهاية وجه الشكر لجميع القائمين على مبادرة حياة كريمة .

وفي بداية كلمة الدكتورة عهود وافي - نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة رحبت بالأستاذ الدكتور محمد ناصف والوفد المرافق له وألقت الضوء على التطوع في محو الأمية وأشادت بالتعاون المثمر بين الهيئة والمؤسسة والذي نتج عنه محو أمية 172 ألف في 20 محافظة من المحافظات المستهدفة في حياة كريمة وذلك قبل توقيع البروتوكول .

وأكدت على محو الأمية بالتمكين الاقتصادي من خلال المبادرة وتتمنى المزيد من العمل والشراكة مع الهيئة لتصبح مصر خالية من الأمية .

 

تعليم الكبار وحياة كريمة يوقعان بروتوكول تعاون3
تعليم الكبار وحياة كريمة يوقعان بروتوكول تعاون3
تعليم الكبار وحياة كريمة يوقعان بروتوكول تعاون2
تعليم الكبار وحياة كريمة يوقعان بروتوكول تعاون2
تعليم الكبار وحياة كريمة يوقعان بروتوكول تعاون1
تعليم الكبار وحياة كريمة يوقعان بروتوكول تعاون1
تعليم الكبار وحياة كريمة يوقعان بروتوكول تعاون
تعليم الكبار وحياة كريمة يوقعان بروتوكول تعاون
الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار تعليم الكبار بروتوكول تعاون الدكتورة عهود وافي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة الهيئة العامة لتعليم الكبار المبادرات الرئاسية Jobs Education

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