حظر استخدام المحمول.. جامعة حلوان الأهلية تصدر تعليمات مهمة للطلاب خلال الامتحانات

أصدرت جامعة حلوان الأهلية عددا من التعليمات والتوجيهات التى يجب على الطلاب اتباعها داخل لجان الامتحانات وتتمثل فى :-

- يحظر استخدام الهاتف المحمول.

- لن يسمح بدخول اللجان دون تحقيق شخصية

- يحظر استخدام الساعات الذكية او سماعات البلوتوث.

- الغش أو محاولة الغش يعرض الطالب لعقوبة صارمة تصل إلى إلغاء الامتحان في جميع المواد.

- يحظر دخول اللجان بعد مرور ١٥ دقيقة.

- يحظر إدخال اي مذكرات او الأوراق الي اللجان.

- على الطالب حسن استخدام الأجهزة الخاصة بالامتحانات الإلكترونية.

- أعمال الشغب او الاعتداء على المراقبين تعرض الطالب لعقوبات تصل إلى الفصل النهائي.

جامعة حلوان الأهلية

وكان أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تسعى لمواكبة التطور التكنولوجى فى الوقت الذى تتجه فيه الدولة نحو التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لزيادة عدد المقررات التى يجرى بها الاختبارات الإلكترونية بحيث يتمكن 70% من الطلاب من خوض الاختبارات بنظام الاختبارات الإلكترونية وذلك بنهاية العام القادم.

وقال رئيس الجامعة إن هناك اتجاها لتجميع الجهود وربط كيانات الجامعة وتوحيد الجهود لمسئولى التحول الرقمى والاختبارات الإلكترونية لتعميم التجربة على كافة الكليات وتفعيل الاختبارات بالكليات ذات الكثافة الطلابية العالية، مشيرًا إلى أن الجامعة بدأت الاختبارات وكان التركيز على القطاع الطبى ونسعى الآن لتعميم التجربة وتطبيقها على الكليات النظرية والعملية ونشر فلسفة الاختبارات الإلكترونية، وتطبيقها بالقطاعات المختلفة، وإنشاء معامل للاختبارات الإلكترونية بكافة الكليات وربطها بالمركز الرئيس.