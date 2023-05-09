عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حظر استخدام المحمول.. جامعة حلوان الأهلية تصدر تعليمات مهمة للطلاب خلال الامتحانات

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية

أصدرت جامعة حلوان الأهلية عددا من التعليمات والتوجيهات التى يجب على الطلاب اتباعها داخل لجان الامتحانات وتتمثل فى :-

txt

معهد إعداد القادة يبحث سبل تفعيل بروتوكول مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

txt

ورشة عمل تناقش تحديات التحول نحو الاقتصاد الأخضر بمشاركة التعليم العالي

- يحظر استخدام الهاتف المحمول.

- لن يسمح بدخول اللجان دون تحقيق شخصية

- يحظر استخدام الساعات الذكية او سماعات البلوتوث.

- الغش أو محاولة الغش يعرض الطالب لعقوبة صارمة تصل إلى إلغاء الامتحان في جميع المواد.

- يحظر دخول اللجان بعد مرور ١٥ دقيقة.

- يحظر إدخال اي مذكرات او الأوراق الي اللجان.

- على الطالب حسن استخدام الأجهزة الخاصة بالامتحانات الإلكترونية.

- أعمال الشغب او الاعتداء على المراقبين تعرض الطالب لعقوبات تصل إلى الفصل النهائي.

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية

وكان أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تسعى لمواكبة التطور التكنولوجى فى الوقت الذى تتجه فيه الدولة نحو التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لزيادة عدد المقررات التى يجرى بها الاختبارات الإلكترونية بحيث يتمكن 70% من الطلاب من خوض الاختبارات بنظام الاختبارات الإلكترونية وذلك بنهاية العام القادم.

وقال رئيس الجامعة إن هناك اتجاها لتجميع الجهود وربط كيانات الجامعة وتوحيد الجهود لمسئولى التحول الرقمى والاختبارات الإلكترونية لتعميم التجربة على كافة الكليات وتفعيل الاختبارات بالكليات ذات الكثافة الطلابية العالية، مشيرًا إلى أن الجامعة بدأت الاختبارات وكان التركيز على القطاع الطبى ونسعى الآن لتعميم التجربة وتطبيقها على الكليات النظرية والعملية ونشر فلسفة الاختبارات الإلكترونية، وتطبيقها بالقطاعات المختلفة، وإنشاء معامل للاختبارات الإلكترونية بكافة الكليات وربطها بالمركز الرئيس.

جامعة حلوان الاهلية التعليمات لجان الامتحانات الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الاختبارات الاختبارات الالكترونية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننفرد بالمستندات| فيفا يعاقب الزمالك ماليا ويهدد بحرمانه من القيد 3 فترات

عاجل.. انتهاء مشوار نجم الأهلي مع الفريق بعد إصابته| الأسباب والتفاصيل

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

الحديد يتراجع بقوة بنسبة 30% عالميا.. وهذا سعر الطن الآن في مصر

مكالمة سرية تحمل دليل براءة وفاء مكى.. هند عاكف تكذب ميار الببلاوى

تمثل البراءة.. ميار الببلاوى تُكذب وفاء مكى: ملقتيش حد تدوسي عليه غيري

التموين: صرف زجاجة زيت800 ملي وكيلو سكر لكل فرد على بطاقات التموين

بدون حشو وحفظ | صدى البلد ينشر تفاصيل مناهج الإعدادية الجديدة

موضوعات متعلقة

آداب عين شمس تعلن جداول امتحانات الدراسات العليا للفصل الدراسي الثاني

تعرف على فعاليات مسابقة الغناء بكلية الآداب جامعة عين شمس

جامعة عين شمس: تنمية مهارات الطلاب وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع

خبير: الجامعات تعمل على تأهيل الطلاب ليصبحوا رواد أعمال مساهمين بالتنمية الاقتصادية

ترشيحاتنا

١٣ شهيدا | غزة تودع قادة السرايا وشهداء العدوان

سفير السويد: تزويد مصر لأوروبا بالطاقة يفيد الطرفين اقتصاديا

وصل إلى جوبا.. سامح شكري يبدأ جولة بدول جوار السودان للتنسيق والتشاور

القاتل الصامت.. دراسة تُحذر من خطورة المكالمات الهاتفية الطويلة| فيديو

السعيد: طرح مُبادرة حوافز تميّز الأداء بإدارة القضية السكانية بتمويل 1.5 مليار جنيه

تحذير عاجل.. خبير ياباني: زلزال وتسوماني يضربان دولة بالشرق الأوسط.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير متوقع .. سعر فستان غادة عبد الرازق يثير الجدل

شاهد| نوع حمام غريب يتسبب في ذهول الناس.. هل رأيته من قبل؟

قبل مباراة الترجي بأيام.. قرار عاجل من كاف يهدد مسيرة الأهلي.. تفاصيل

القبض على بوتين.. زوجة زيلينسكي تهاجم الرئيس الروسي| تفاصيل

فيديو

وفاء مكي: بتحايل على ميار الببلاوي تقول شهادتها من رمضان.. وربنا يسامحها

تحذير عاجل.. خبير ياباني: زلزال وتسوماني يضربان دولة بالشرق الأوسط.. فيديو

تحذير.. فلوسنا بالبنوك في خطر بسبب حساباتنا على فيسبوك

وفاء مكي: ميار الببلاوي قالت إنها تعبانة علشان كتمت شهادة حق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ