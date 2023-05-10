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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير: دعم الأنشطة الطلابية ضرورة حتمية في التطوير الشامل للتعليم

الأنشطة الطلابية
الأنشطة الطلابية

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الطلاب يشكلون أحد العناصر الأساسية في المنظومة التعليمية، وتأهيلهم ودعمهم في الأنشطة الطلابية يعتبر ضرورة حتمية في التطوير الشامل للتعليم، لان الشباب تعد القوة الدافعة في المجتمع ويمثلون المستقبل، ولذلك يجب الوقوف علي بعض المشكلات التي تواجه الطلاب من المشاركة في الأنشطة الطلابية وأبرز الطرق لتوفير الفرص والموارد اللازمة لتمكينهم من القيام بأدوار فاعلة في التطوير والتنمية والتحديث.

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وقال أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن إعداد الطلاب وتأهيلهم للمشاركة في خدمة المجتمع وتطوره هي واحدة من أهم أهداف التعليم، لأن التعليم يهدف بمفهومه التربوي إلى تعزيز نمو الطلاب بشكل متكامل، حيث يتم تطوير قدراتهم العقلية والنفسية والاجتماعية، من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة، ليتمكن الطلاب من اكتساب المعارف والمهارات الأساسية التي تساعدهم على التفكير النقدي وحل المشكلات واتخاذ القرارات الصحيحة.

وصرح الخبير التربوي، بإن من أبرز مشكلات الأنشطة الطلابية داخل المدارس المصرية هو عدم الادراك والإيمان بالأنشطة الطلابية وعدم اتضاح أهدافها عند بعض مديري المدارس والمعلمين، موضحًا أنها تعتبر قضية هامة تحتاج إلى اهتمام وتحسين، فعندما يكون هناك فهم ووعي قوي لأهمية الأنشطة الطلابية، يمكن أن تسهم بشكل كبير في تنمية الشخصية الكاملة للطلاب وتحسين مهاراتهم الاجتماعية والقيادية.

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين هذا الوضع:

-توعية المديرين والمعلمين

يجب تعزيز الوعي والفهم لدى المديرين والمعلمين حول أهمية الأنشطة الطلابية وفوائدها في تنمية مهارات الطلاب وتحقيق تعلم شامل، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وتدريبات للمعلمين لتعزيز معرفتهم ومهاراتهم في إدارة الأنشطة الطلابية والتفاعل مع الطلاب بشكل إيجابي.

-وضوح الأهداف

يجب توضيح الأهداف والرؤية للأنشطة الطلابية للمديرين والمعلمين والطلاب أنفسهم، ويجب أن يفهم الجميع كيف يمكن أن تساهم الأنشطة الطلابية في تنمية مهارات التعاون والابتكار والقيادة لدى الطلاب، وكذلك تعزيز الانتماء المدرسي والروح الجماعية.

-توفير الموارد

يجب توفير الموارد اللازمة لتنفيذ الأنشطة الطلابية، سواء كانت موارد مادية أو موارد بشرية، بجانب تخصيص ميزانية خاصة للأنشطة الطلابية وتوفير الدعم والتوجيه للمعلمين والمسؤولين عن تنظيم هذه الأنشطة.

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