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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولى السنوى الحادى عشر لجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس اليوم الأربعاء، مؤتمرها الدولي السنوى الحادى عشر تحت عنوان " اقتصاد المعرفة ... لحياة أفضل ".

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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح ،نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والرئيس التنفيذي للمؤتمر، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك خلال يومى 10 ،11 مايو 2023 بفندق تريومف بالتجمع .

يمكن التسجيل لحضور المؤتمر من خلال الرابط التالى 
http://conferences.asu.edu.eg/

والجدير بالذكر اختتمت فعاليات منتدى شباب الباحثين التاسع، بكلية الألسن جامعة عين شمس، والذي جاء  تحت عنوان "الاتجاهات الحديثة في دراسة اللغة والترجمة والأدب"، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور .أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف الدكتور  أشرف عطية وكيل الكلية لشئون  الدراسات العليا و البحوث.

استمرت فعاليات المنتدى على مدار يومين عقدت خلالهما 6 جلسات علمية وجلسة لوحدة الإبتكار وريادة الأعمال بالكلية، وشهدت الجلسات نقاشات مهمة وفعالة حول مختلف القضايا الأدبية واللغوية والترجمة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية وطلاب الدراسات العليا بالإضافة إلى مشاركين من جامعة القاهرة ومترجمين في الأمم المتحدة

جامعة عين شمس الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس جامعة عين شمس Jobs Education

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