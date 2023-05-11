غير الشعر .. استخدامات زيت الروزماري لعلاج الأمراض المختلفة

يعد زيت الروزماري من أشهر المواد الطبيعية المستخدمة فى علاج مشاكل الشعر ويدخل فى عدد كبير من المستحضرات التجميلية الخاصة به

ولكن ما لايعلمه عدد كبير من الأشخاص أن استخدامات زيت الروزماري كثيرة ومتعددة فى علاج عدد كبير من المشكلات الأخرى والتى نعرضها لكم وفقا لما جاء فى موقع “ ”



تُستخدم الرائحة الخشبية الجميلة لـ زيت الروزماري المعروف باسم إكليل الجبل في العلاج بالروائح وتعزيز الاسترخاء وزيادة اليقظة وكذلك وظائف المخ وتحسين الذاكرة.

يعمل زيت الروز ماري على تخفيف التوتر أثناء الدراسة والحفاظ على التركيز من خلال نشر زيت إكليل الجبل العطري في الغرفة لمدة أقصاها 30 دقيقة.

يمكن لخصائص إزالة السموم والتخدير الموجودة فى زيت الروزماري الأساسي أن تعزز المناعة عن طريق إعادة شحن نظام إزالة السموم من الجسم، ولكن خففه بزيت ناقل ويستخدم موضعيًا مثل زيت جوز الهند المجزأ وتدليكه في العقد الليمفاوية، سيتم تحفيز الجسم للتخلص بسرعة أكبر من السموم وتهدئة أمراض الجهاز الهضمي.

الهضم

خصائص زيت الروزماري المسكنة والمضادة للالتهابات تجعله زيتًا أساسيًا مثاليًا لتخفيف آلام العضلات، وللحصول على زيت تدليك يخفف الألم ، امزج زيت إكليل الجبل مع زيت النعناع وخفف المزيج في زيت جوز الهند ثم افركه على العضلات الرقيقة والمفاصل.

الخصائص المضادة للفيروسات والميكروبات والمضادة للتفسخ في زيت الروزماري تجعله بخاخ تنظيف طبيعي متعدد الأغراض محلي الصنع لتنظيف البيئات الداخلية والقضاء على البكتيريا الضارة فيها، ويؤدي تخفيف زيت إكليل الجبل في الخل الأبيض المقطر والماء إلى منظف بخاخ مناسب لمسح الأسطح مثل أسطح العمل.