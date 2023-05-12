مدرب ميتلاند السابق: إمام عاشور يمتلك 4 مميزات

لا أعلم شيئا عن توقيعه للأهلي...

أشاد كارليس كوادرات، المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق لفريق ميتلاند الدنماركي، بقدرات الدولي المصري إمام عاشور.

وانضم إمام عاشور إلى ميتلاند الدنماركي في الميركاتو الشتوي الماضي، قادما من نادي الزمالك.

ودرب كوادرات إمام عاشور فور وصوله إلى ميتلاند، قبل أن يتم إقالة الجهاز الفني بالكامل بسبب سوء النتائج.

وقال كوادرات لـ “صدى البلد”:" التعاقد مع إمام عاشور كان قرارا إداريا وفنيا في نفس الوقت، نادي ميتلاند يعمل على اكتشاف المواهب الشابة وتطويرها".

وأضاف: "إمام عاشور أثبت قدراته منذ اليوم الأول، إنه لاعب مميز يمتلك عقلية هجومية ومهارة التسديد ومرواغ ويمتلك الطاقة والحماس لإحداث تأثير في الفريق، العيب الوحيد هو أن أي لاعب قادم من الدوري المصري سيحتاج إلى بعض الوقت للتكيف مع ثقافة مختلفة تمامًا، مثل تلك الموجودة في الدنمارك، لكنها مسألة وقت، تجربة محمد صلاح مثال جيد على ذلك".

وعن شائعات توقيع إمام عاشور للنادي الأهلي، أجاب: "ليس لدي فكرة حول هذا الأمر".