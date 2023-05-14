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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp.. واعرف حقيقة زواج إيلون ماسك من عروسة روبوت

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

الأفضل على الإطلاق.. أقوى هواتف الفئة المتوسطة من سامسونج للشراء في 2023

 

تتمتع شركة سامسونج بشعبية واسعة بين المستخدمين، وتتربع هواتف الشركة من سلسلة Galaxy S على عرش هواتف الأندرويد في العالم لما تضمه من إمكانات فائقة لا ينافسها فيها سوى هواتف آيفون ثم هواتف شاومي ووان بلس، ولكن يشكل سعر هذه الهواتف عائقا كبيرا.

 

إنسى iPhone 14 .. أرخص آيفون رائد ممكن تشتريه حاليا في السوق

 

يتوق محبو وعشاق هواتف آيفون إلى شراء أحدث سلاسل هواتف آيفون مثل iPhone 14 أو حتى iPhone 13 ولكن بسبب ارتفاع أسعارها يلجأ المستخدمون إلى البحث عن البديل خارج هواتف آيفون مثل البحث عن هواتف أندرويد مميزة.

 

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل


حذّر رئيس قسم الهندسة في شركة تويتر، Foad Dabiri فؤاد دابيري، جميع مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp من أن هناك ثغرة في الميكروفون الخاص بالتطبيق، تجعله نشطًا طوال الوقت دون علم المستخدمين، كما نصح بضرورة القيام بإجراء عدة تغييرات.

 

أرخص هواتف شاومي في 2023 .. إنطلاق Xiaomi Redmi A2 عالميا في هذا الموعد


تستعد شركة شاومي الصينية إطلاق هواتف Xiaomi Redmi A2 في الأسواق العالمية خلال الأيام المقبلة، حيث تعتبر الهواتف هي الأرخص من شاومي خلال هذا العام، بالإضافة إلى كونها تتمتع بإمكانات مميزة في الكاميرا والبطارية.

 

زواج إيلون ماسك من عروسة روبوت.. اعرف الحقيقة


انتشرت في الساعات القليلة الماضية مجموعة من الصور علي منصات التواصل الاجتماعي لأشهر ملياردير علي كوكب الأرض "ايلون ماسك"، بعد زفافه على روبوت من تصنيعه.

 

مسئول سابق في بايت دانس: الحكومة الصينية تطلع على بيانات مستخدمي تيك توك


وجه مسؤول تنفيذي سابق تم فصله من شركة بايت دانس الصينية - المالكة لتطبيق TikTok تيك توك - مجموعة من الاتهامات ضد الشركة من بينها أن الحكومة الصينية يمكنها مراقبة الشركة والوصول لجميع بيانات المستخدمين، بما في ذلك المعلومات المخزنة في فرع الشركة بالولايات المتحدة، وذلك ضمن دعوى قضائية تم رفعها في الولايات المتحدة.  

 

موبايل جديد من فيفو بإمكانات فائقة ينافس سامسونج وشاومي


تستعد شركة فيفو الصينية إطلاق مجموعة هواتفها المميزة Vivo S17 خلال الفترة المقبلة والمنافسة لسامسونج وشاومي، حيث ستضم الهواتف عددا من الإمكانات الفائقة في الشاشة والكاميرا إلى جانب أداء كبير بفضل المعالج القوي مع بطارية تستمر لساعات طويلة.

 

كاميرا 100 ميجابكسل.. ريلمي تتحدى سامسونج وهواوي بهاتف جبار


كشفت ريلمي Realme الصينية، عن هاتفها الجديد Realme 11 Pro، الذي جاء بمواصفات تنافس أفضل هواتف سامسونج وهواوي.

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