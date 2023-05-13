زواج ايلون ماسك من عروسة روبوت.. اعرف الحقيقة

انتشرت في الساعات القليلة الماضية مجموعة من الصور علي منصات التواصل الاجتماعي لأشهر ملياردير علي كوكب الأرض "ايلون ماسك"، بعد زفافه على روبوت من تصنيعه.

ايلون ماسك مع الروبوت

لتنتشر الصور كالنار في الهشيم، والأكثر غرابة إن الصور حازت على انتشار موسع في وقت قياسي، بعدما تباري مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي في التعليق علي الصور والحديث عن امكانية الزواج من روبوتات مستقبلًا.

حقيقة زواج إيلون ماسك من روبوت

بحث صدي البلد عبر وكالات الأنباء العالمية المختصة بتغطية اخبار ايلون ماسك، ليتبين أن الأمر برمته ليس حقيقيًا علي الإطلاق، وأن الصور مصممة عن طريق الذكاء الاصطناعي.

ايلون ماسك مع الروبوت

وللعلم شريكة ماسك الحالية وهي ليست زوجته بعد، الموسيقية والمغنية الكندية كلير إليز بوشيه، المعروفة باسمها الفني (Grimes)، ولديه منها طفلان، وتصغره بتسعة عشر عامً.

شريكة ايلون ماسك

تحدث خبراء الذكاء الاصطناعي عن خطورة هذه التقنية في تخليق صور مزيفة قد تبدو حقيقية تمامًا من شدة اتقانها.

ايلون ماسك مع الروبوت

يذكر أنه الملياردير إيلون ماسك كان قد قام بكتابة تغريدة مثيرة للجدل عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، محذرا عملاء تويتر بلو من اعتمادهم على أن الرسائل الخاصة أصبحت مشفرة وبالتالي آمنة من أعين المتلصصين، وهي الميزة التي أطلقها العصفور الأزرق مؤخرا حصريا لعملاء twitter blue.

ومنذ تولي "ماسك" مسؤولية Twitter ، أجرى عدد كبير من التغييرات سواء من ناحية الهيكل الوظيفي والعمل المؤسسي داخل الشركة أو طريقة عمل تطبيق التدوينات القصيرة وسياساته التي كانت فيما مضى راسخة.

منذ تولي ماسك منصب المدير التنفيذي والمالك لتويتر، كانت أول خطوة قام بها هي الإقالات الجماعية في كل القطاعات مكتفيا بالحد الأدنى من الوظائف، وذلك لخفض التكاليف، وقام باختراع مشروع تويتر بلو الذي بموجبه يعطي حزمة من المزايا الإضافية للعملاء مقابل اشتراك شهري 8 دولارات في الشهر.