إيلون ماسك يحذر مستخدمي Twitter Blue: لا تثقوا في تشفير رسائلكم الخاصة

قام الملياردير إيلون ماسك بكتابة تغريدة مثيرة للجدل عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، محذرا عملاء تويتر بلو من اعتمادهم على أن الرسائل الخاصة أصبحت مشفرة وبالتالي آمنة من أعين المتلصصين، وهي الميزة التي أطلقها العصفور الأزرق مؤخرا حصريا لعملاء twitter blue.

ومنذ تولي "ماسك" مسؤولية Twitter ، أجرى عدد كبير من التغييرات سواء من ناحية الهيكل الوظيفي والعمل المؤسسي داخل الشركة أو طريقة عمل تطبيق التدوينات القصيرة وسياساته التي كانت فيما مضى راسخة.

إيلون ماسك

منذ تولي ماسك منصب المدير التنفيذي والمالك لتويتر، كانت أول خطوة قام بها هي الإقالات الجماعية في كل القطاعات مكتفيا بالحد الأدنى من الوظائف، وذلك لخفض التكاليف، وقام باختراع مشروع تويتر بلو الذي بموجبه يعطي حزمة من المزايا الإضافية للعملاء مقابل اشتراك شهري 8 دولارات في الشهر.

وانتقل الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إلى المنصة لإبلاغ المستخدمين بأن الشركة بالفعل فعلت عملية التشفير الرسائل الخاصة. ومع ذلك ، فقد طلب Musk أيضًا من المستخدمين توخي الحذر لأنه بحسب قوله "تم إطلاق النسخة الأولية من الرسائل المباشرة المشفرة. جربها ، لكن لا تثق بها تماما في الوقت الحالي"، لأنها ما زالت في مراحلها الأولى التجريبية.

على الجانب الآخر، ووفقًا لتقرير من Wired ، لا توفر الرسائل المشفرة على Twitter حماية كاملة ويمكن مهاجمتها بسهولة ويمكن التلاعب بها من قبل أطراف ثالثة، أيضًا ، لم يطلق Twitter الرسائل مشفرة من طرف إلى طرف كما يفعل WhatsApp، وهي الطريقة الأكثر أمانا لأنها تضمن التشفير الكامل من المرسل والمتلقي ولكن في حالة تويتر، التشفير من ناحية عميل "بلو" فقط، كما لا يعمل تشفير الرسائل مع الرسائل الجماعية والوسائط المرئية.

ورغم كل الانتقادات لسياسات ماسك وأسلوب إدارته، يمضي قدما لإجراء تغييرات جذرية على تويتر واضعا نصب عينيه الدخول في منافسة قوية مع واتس آب وتليجرام، حيث أعلن عن دمج المكالمات الصوتية على Twitter، مع تضمين مكالمات الصوت والفيديو.