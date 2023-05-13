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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل جديد من فيفو بإمكانات فائقة ينافس سامسونج وشاومي

هاتف فيفو Vivo S17
هاتف فيفو Vivo S17 Pro

تستعد شركة فيفو الصينية إطلاق مجموعة هواتفها المميزة Vivo S17 خلال الفترة المقبلة والمنافسة لسامسونج وشاومي، حيث ستضم الهواتف عددا من الإمكانات الفائقة في الشاشة والكاميرا إلى جانب أداء كبير بفضل المعالج القوي مع بطارية تستمر لساعات طويلة. 

وبحسب Gizmochina فإن مجموعة هواتف فيفو Vivo S17 ستشمل 3 هواتف مختلفة، النسخة الأساسية وهو هاتف Vivo S17، والنسخة الأكثر تميزا  Vivo S17 Pro ، ثم النسخة الأرخص Vivo S17e، والذي يأتي مع إمكانات أقل من الهاتفين الآخرين. 

 

ومن المتوقع أن يحصل هاتف فيفو Vivo S17 Pro الأكثر تميزا على شاشة منحنية ومقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED بجودة عرض 1.5K، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

     

وسيقدم هاتف فيفو Vivo S17 Pro كاميرا خلفية ثلاثية، تحتوي الأساسية على مستشعر Sony IMX766V بدقة 50 ميجابكسل، وتدعم ميزة تثبيت الصورة البصرية (OIS)، مع كاميرا عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوجرافية بدقة 12 ميجابكسل Sony IMX663 مع إمكانات تكبير بصري 2x.  

 

وسيعمل هاتف فيفو Vivo S17 Pro على معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، ولكن لم يتم تحديد نوعه، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبدأ من 6 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت، مع بطارية كبيرة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 80 وات.  

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