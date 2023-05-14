6 لاعبين .. مدرب الزمالك السابق يكشف المتمردين داخل القلعة البيضاء

أكد أحمد عبد المقصود المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن هناك عدد من اللاعبين لابد أن يرحلوا عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد عبد المقصود فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" هناك 5 أو 6 لاعبين فى الفريق كان لابد من قرار ضدهم من قبل الإدارة لأنهم يسببوا مشاكل للفريق وللجهاز الفني.

وأضاف:" كان لابد من وجود قرار معهم وموقف من أجل أن تكون الأجواء داخل الفريق أفضل مما عليها الأن.

وتابع عبد المقصود:" الزمالك يمر بأزمة قوية الفترة الحالية وتحتاج لتدخل الجميع من أجل عودة الفريق لسابق عهده وأن تنصلح الأمور بشكل أفضل.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خسر أمام الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة ال 27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل هدف.