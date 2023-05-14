الزمالك يستأنف التدريبات استعداداً لمواجهة أسوان في الدوري

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء أسوان المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم، تحدث خلالها عن الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في المباراة السابقة لتلافي تكرارها في الفترة المقبلة، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز وعدم التفريط في أي نقاط خلال المباريات المتبقية.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء الإسماعيلي مساء امس تدرريبات استشفائية وتأهيلية، في حين أدى باقي اللاعبين البدلاء والمستبعدين تدريبات بدنية وفنية استعدادا للمباراة المقبلة.

وأدى كلا من عبد الله جمعة وناصر منسي وسيف الجزيري وأحمد فتوح تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم بسبب الإصابات المختلفة التي يعاني منها اللاعبون.

واختتم الجهاز الفني المران بإجراء تقسيمة بين اللاعبين المستبعدين والبدلاء استعدادا لمباراة أسوان المرتقبة في الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء أسوان يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز