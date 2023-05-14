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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك اليوم.. تطورات إصابة الونش .. عرض إماراتي لنجم الأبيض.. رحيل 6 مشاغبين

فريق الزمالك
فريق الزمالك

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الأحد داخل النادي.

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حقيقة إصابة الونش بالصليبي

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تطورات إصابة محمود حمدي الونش مدافع الأبيض التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي بالأمس في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.
وأكد المصدر أن اللاعب خضع لأشعة أثبتت إصابته بكدمة قوية في مفصل الركبة، و لم تظهر الأشعة حجم الإصابة بسبب وجود تورم في الركبة.
وأشار المصدر أن هناك اشتباه في إصابة الونش بقطع في الرباط الصليبي، وسوف يخضع لفحص طبي جديد بعد 48 ساعة عقب إزالة التورم لتحديد التشخيص النهائي وخطوات علاج اللاعب
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء أسوان يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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6 نجوم يثيرون الأزمات 


أكد أحمد عبد المقصود المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن هناك عدد من اللاعبين في صفوف الفريق لابد أن يرحلوا عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد عبد المقصود فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" هناك 5 أو 6 لاعبين فى الفريق كان لابد من اتخاذ قرارات ضدهم من قبل الإدارة لأنهم تسببوا في مشاكل للفريق وللجهاز الفني.

وأضاف:" كان لابد من وجود قرار معهم وموقف من أجل أن تكون الأجواء داخل الفريق أفضل مما عليها الأن.

وتابع عبد المقصود:" الزمالك يمر بأزمة قوية الفترة الحالية وتحتاج لتدخل الجميع من أجل عودة الفريق لسابق عهده وحتى يتم إصلاح الأمور بشكل أفضل.

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عرض إماراتي لنجم الزمالك

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن تلقي سيف جعفر، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لعرض من أحد أندية الدوري الإماراتي.
وكتب عمر ربيع ياسين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “رسميا سيف جعفر لاعب الزمالك يتلقي عرض من أحد اندية الدوري الممتاز الاماراتي”.
يُذكر أن سيف جعفر، سينتهي تعاقده مع نادي الزمالك، في نهاية الموسم الجاري، ويحق له الرحيل عن الفريق بشكل مجاني.

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