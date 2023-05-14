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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

علاء عز: 1.1مليار يورو تكلفة المشروعات الانمائية الجارى تنفيذها بمنحة المفوضية الأوروبية

علا عز أمين عام اتحادي
علا عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأورومتوسطية

أعلن أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأورومتوسطية الدكتور علاء عز ، أن تكلفة تنفيذ المشروعات الانمائية الجاري تنفيذها بمنحة من المفوضية الأوروبية تصل الى نحو 1.1 مليار يورو.

وأضاف علاء عز، في تصريحات صحفية على هامش الندوات التي نظمتها غرفة الإسكندرية التجارية، أن تلك المشروعات تتضمن قطاعات الطاقة والتعليم والمياه والصحة وغيرها من المشروعات الإنمائية، مثل مشروعات الهيدرو باور والتي تم تنفيذها مثل مشروعات تطوير السد العالي وخزان اسوان.

وأوضح علاء عز، أنه على مدار يومين يتم بحث العديد من المشروعات التي يتم التعاون فيها مع الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية في مجالات الكهرباء والمياه والغاز، لافتا إلى أن من تلك المشروعات استخدام الطاقة الشمسية بهدف ترشيد الطاقة في المباني العامة سواء الحكومية او الشركات، ومنع اهدارها داخل الوزارات خاصة في ظل ازمة الطاقة العالمية.

وذكر أن مصر لديها فائض في الطاقة ولكن ليس معنى ذلك اهدارها، لافتا إلى أن هناك تعاونا مع الاتحاد الأوروبي في مجال ترشيد الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة بإقامة مشروعات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه محليا او تصديره لدول الاتحاد الاوروبي.

وأشار عز إلى أن الاجراءات والتعديلات التشريعية القائمة، حيث تم الاستعانة بقانون سراء الغاز الألماني، وتم تعريبه وفقا للدستور المصري.

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ولفت إلى أنه يتم التعاون أيضا في مجال المياه خاصة وان الاتحاد الاوروبي لديه استراتيجية لترشيد المياه والحفاظ عليها وذلك من خلال شقين استصلاح الاراضي من خلال المياه الجوفية، وتحليه مياه البخار بالطاقة الشمسية، خاصة في ظل انخفاض نصيب الفرد من المياه في مصر من 1200 متر مكعب إلى 600 متر مكعب.

وأوضح نسعى لزيادة وعي الشباب وطلاب الجامعات لأهمية ترشيد استهلاك المياه مشيرا إلى أنه يتم اعطاء محاضرات للطلبة في الجامعات فضلا عنه يتم حاليا في ٥ جامعات تدريس مناهج خاصة بترشيد المياه ،ونسعى إلى تعميمها في باقي الجامعات.

وتابع عز أن هناك مشروع يتم تنفيذه في مصر لتطوير الحيز الزراعية الصغيرة لزيادة الانتاجية بتمويل يصل لنحو 40 مليون يورو، مؤكدا على أن قرارات ترشيد الدعم ووصوله إلى مستحقيه كانت من القرارات الهامة التي ساهمت في ترشيد الكهرباء

ولفت الى ان هناك مشروع يتم دراسته حاليا لتحويل المخابز الى الغاز الطبيعي والكهرباء بدلا من السولار، حيث سيتم الانتهاء من الدراسة خلال 4 أشهر، ومن المتوقع أن تصل تكلفة التمويل لنحو 20 مليون يورو

 

 

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