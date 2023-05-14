علاء عز: 20 مليون يورو لتحويل المخابز البلدية من السولار إلى الغاز 

أعلن امين عام اتحادي الغرف المصرية والأورو متوسطية الدكتور علاء عز أنه جاري حاليا دراسة مشروع تحويل المخابز البلدية الموجودة في مصر للعمل باستخدام الغاز الطبيعي أو الكهرباء بدلا من السولار في اطار خطة الحكومة للترشيد استخدام الطاقة التقليدية والتحول الى الطاقة النظيفة

وأشار في تصريحات على هامش ورشة العمل التى نظمتها غرفة التجارية بالاسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للتوعية بأهمية المياة إلى أنه سيتم الانتهاء من الدراسة خلال 4 شهور لافتا الى المشروع سيمول من الاتحاد الاوروبي والمعونة الايطالية بنحو 20 مليون يورو.

وأضاف أن مصر بها نحو 28 ألف مخبز تم تحويل بعضها للعمل بالغاز الطبيعي فيما توجد مخابز حتى الآن لم يصلها شبكات توصيل الغاز الطبيعي.

ولفت إلى أنه فور الانتهاء من الدراسة سيتم التنفيذ تجريبيا في محافظة بورسعيد للتعرف على العقبات التى تواجه تنفيذ المشروع لافتا الى أن المرحلة الثانية تتضمن محافظة الاسماعيلة.

