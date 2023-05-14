عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سفير الاتحاد الأوروبي: 550 مليون يورو حجم دعم قطاع معالجه المياه بمصر

صدى البلد

أعلن السفير كريستين برجر سفير دول الاتحاد الاوروبى، عن قيام الاتحاد الأوروبى بمنح مصر دعما بقيمة 550 مليون يورو  لانشاء مشاريع فى قطاع المياه بمشاركة القطاع الخاص فى مصر

وأكد السفير خلال المؤتمر الذى عقدته غرفة الإسكندرية التجارية أهمية الحفاظ على مصادر المياه والاستخدام الأمثل له مشيرا الى أنه منذ سنوات الصراع حول المياه هو أحد أهم اسباب الحروب وليس الغاز والبترول  

وشدد برجر، على استعداد الاتحاد الأوروبي  لتقديم مزيد من الدعم   والتعاون مع القطاع الخاص المصرى،مشيرا إلى أنه وفقا للدراسات فإنه خلال العشر سنوات المقبلة سوف تفقد مصر نحو 20% من مصادر المياه لديها  نظرا للزيادة السكانية الأمر الذى يتطلب سرعة تنفيذ مشاريع  تنمية المياه.  

ولفت إلى أن الاتحاد الاوروبي يعمل في مشروعات تحلية المياه بالتعاون مع الغرف التجارية والمراكز البحثية الموجودة في مصر،منوها بضرورة المسارعة في اتخاذ خطوات للحفاظ على المياة .

وقال إن الاتحاد الأوروبي لديه استراتيجية "اس دي جي 6" 2030 حول أهمية الحفاظ على المياه ولدينا تعاون كبير مع مختلف دول المنطقة وشمال افريقيا والبحر المتوسط والشرق الأوسط  وفي النهاية .

واكد برجر  على وجود طلب متزايد على  الطاقة بهدف الإنتاج الصناعى، لافتا الى 

التعاون المثمر بين مصر والاتحاد الاوربى  في مجال الطاقة، وتم الاتفاق فيما بيننا أولويات تلك الشراكة العام الماضي، والتى كان منها ان تصبح مصر مركزًا لحماية الطاقة المتجددة للهيدروجين.

وأضاف انه لم يكن فى الحسبان مشكله التغير المناخى، وكانت مصر من الدول التى اهتمت بهذة الأزمة وقامت باستضافة مؤتمر تغير المناخ 
 

ونوة الى ان الاتحاد الاوربى منذ 3 الى 4 السنوات الماضية، قام بتطوير مفهوم الصفقة الخضراء بالكامل، جاء ذلك فى الوقت الذى عانى فية العالم من جائحة  كورونا، مشيرا الى ان هذا المفهوم يتم تعزيزة فى الوقت الحالى 

ولفت الى ان الازمة الروسية الاوكرانية كانت دافع   لتغيير استراتيجية استهلاك الطاقة والاتجاة لتنوع مصادر الطاقة التي نستخدمها في أوروبا، منوها الى ان الفترة المقبله فى حاجة الى تقليل الاستهلاك ،وتوفير الطاقة. 

وأشار السفير الى ان موضوع الطاقة هو احد مكونات مفهوم جديد يسمى Free Power EU ، مطالبا بضرورة إيجاد مصادر جديدة للطاقة ، مما يعني توسيع نطاق الموردين

الاتحاد الأوروبي غرفة الإسكندرية التجارية القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

حسن المستكاوي يعلق على لقاء صن داونز والوداد

عائد 23%.. اعرف أعلى فائدة على الشهادات في البنوك

بعد دعوى النادي الأهلي.. قرار عاجل من مجلس الدولة في أزمة كهربا

في أمان الله ورحمته.. أبو العينين ينعى شقيقه: سلاما لروحك الطاهرة

ننشر الصور الأولى لحريق هائل بمعرض شباب مصر في بني سويف

عذر قهرى.. ميار الببلاوى تفجر مفاجأة جديدة فى قضية وفاء مكى

شوبير يكشف عن فريق مفاجأة يشارك مع الأهلي والوداد بمونديال الأندية 2025

ترشيحاتنا

منها أكبر مصنع في الشرق الأوسط واكتفاء ذاتي..ماذا حققت مصر في الزراعة؟

احذر .. السجن المشدد عقوبة الاستغلال التجارى للأطفال فى قانون العقوبات

القوى العاملة تكشف أبرز جهودها المقدمة لذوي الهمم.. فيديو

قوات الاحتلال تحتجز وتعتدي على شابين خلال مواجهات في نابلس

تقديم الخدمة بسهولة ويسر.. تفاصيل تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي |فيديو

الخميس المقبل.. كورال هارموني عربي لجامعة عين شمس يحيى بساقية الصاوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المجمدة واللي فكت.. إليك مدة صلاحية تخزين الكبدة في الفريزر بكل أنواعها

قبل وبعد العملية.. امرأة تثير الجدل بفقدانها 40% من الوزن وتكشف مفاجأة صادمة

شكله مختلف.. شاهد فستان أصالة على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

هل سيستمر تراجع أسعار الذهب؟ وزارة التموين تجيب

فيديو

إيلون ماسك أغنى رجل في الكوكب يتزوج روبوت.. ما القصة؟ ..فيديوجراف

لقيت مصرعها داخل منزلها بسبب اشتباكات السودان.. من هي شادن حسين؟ فيديوجراف

الأرصاد تحذر من حالة الطقس.. ومفاجأة بنهاية الأسبوع

ضربات متتالية لـ أسعار الذهب.. والجنيه يتعافى أمام الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ