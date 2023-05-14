سفير الاتحاد الأوروبي: 550 مليون يورو حجم دعم قطاع معالجه المياه بمصر

أعلن السفير كريستين برجر سفير دول الاتحاد الاوروبى، عن قيام الاتحاد الأوروبى بمنح مصر دعما بقيمة 550 مليون يورو لانشاء مشاريع فى قطاع المياه بمشاركة القطاع الخاص فى مصر

وأكد السفير خلال المؤتمر الذى عقدته غرفة الإسكندرية التجارية أهمية الحفاظ على مصادر المياه والاستخدام الأمثل له مشيرا الى أنه منذ سنوات الصراع حول المياه هو أحد أهم اسباب الحروب وليس الغاز والبترول

وشدد برجر، على استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم مزيد من الدعم والتعاون مع القطاع الخاص المصرى،مشيرا إلى أنه وفقا للدراسات فإنه خلال العشر سنوات المقبلة سوف تفقد مصر نحو 20% من مصادر المياه لديها نظرا للزيادة السكانية الأمر الذى يتطلب سرعة تنفيذ مشاريع تنمية المياه.

ولفت إلى أن الاتحاد الاوروبي يعمل في مشروعات تحلية المياه بالتعاون مع الغرف التجارية والمراكز البحثية الموجودة في مصر،منوها بضرورة المسارعة في اتخاذ خطوات للحفاظ على المياة .

وقال إن الاتحاد الأوروبي لديه استراتيجية "اس دي جي 6" 2030 حول أهمية الحفاظ على المياه ولدينا تعاون كبير مع مختلف دول المنطقة وشمال افريقيا والبحر المتوسط والشرق الأوسط وفي النهاية .

واكد برجر على وجود طلب متزايد على الطاقة بهدف الإنتاج الصناعى، لافتا الى

التعاون المثمر بين مصر والاتحاد الاوربى في مجال الطاقة، وتم الاتفاق فيما بيننا أولويات تلك الشراكة العام الماضي، والتى كان منها ان تصبح مصر مركزًا لحماية الطاقة المتجددة للهيدروجين.

وأضاف انه لم يكن فى الحسبان مشكله التغير المناخى، وكانت مصر من الدول التى اهتمت بهذة الأزمة وقامت باستضافة مؤتمر تغير المناخ



ونوة الى ان الاتحاد الاوربى منذ 3 الى 4 السنوات الماضية، قام بتطوير مفهوم الصفقة الخضراء بالكامل، جاء ذلك فى الوقت الذى عانى فية العالم من جائحة كورونا، مشيرا الى ان هذا المفهوم يتم تعزيزة فى الوقت الحالى

ولفت الى ان الازمة الروسية الاوكرانية كانت دافع لتغيير استراتيجية استهلاك الطاقة والاتجاة لتنوع مصادر الطاقة التي نستخدمها في أوروبا، منوها الى ان الفترة المقبله فى حاجة الى تقليل الاستهلاك ،وتوفير الطاقة.

وأشار السفير الى ان موضوع الطاقة هو احد مكونات مفهوم جديد يسمى Free Power EU ، مطالبا بضرورة إيجاد مصادر جديدة للطاقة ، مما يعني توسيع نطاق الموردين