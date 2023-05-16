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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال جلسات المحور الاقتصادي.. طلب عاجل من مقرر لجنة الموازنة بالحوار الوطني

طلعت خليل
طلعت خليل

أكد طلعت  خليل مقرر لجنة الموازنة بـ الحوار الوطني ، أنه هناك خلل في  هيكل الأجور، مضيفا:" الجهاز الإداري  الموازنة بها 470 مليار جنيه موجهة لأجور الجهاز الإداري للدولة ".

 

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 وقال طلعت خليل في كلمته في جلسة مناقشة برامج الحماية الاجتماعية  بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة ضمن فعاليات جليات الحوار الوطني:" لا توجد عدالة اجتماعية  في رواتب الجهاز الإداري للدولة".

 

وأضاف طلعت خليل:" أجور المعلمين ضعيفة جدا في ظل الرغبة لإحداث التنمية الاجتماعية"، مضيفا:"  الضريبة على المرتبات  31 مليار جنيه ".

 

وتابع طلعت خليل:" في ظل الغلاء الكبير يجب إعفاء من لم يتجاوز مرتبه من 12 لـ 15 الف جنيه يجب إعفائه من الضريبة ".

 

واكمل طلعت خليل:" 529 مليار جنيه  مخصصات الدعم والمح والمزايا الاجتماعية، ولكن دعم السلع 127 مليار جنيه فقط ".

 

ولفت طلعت خليل:"مخصصات  العلاج على نفقة الدولة 8 مليار جنيه فقط وهذا الرقم ضئيل  ويحتاج على إعادة نظر ".

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