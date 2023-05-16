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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مشروع بأقل الإمكانيات.. مصرية تصنع الشنط على الطريقة الكورية

صدى البلد

حلت مجموعة من رائدات الأعمال، ضيفات على موقع “صدى البلد”، في ندوة؛ لمحاورتهن حول مشروعاتهن التي بدأت بأقل الإمكانيات، وحققن من خلالها عدة نجاحات ملهمة.

قالت مروة حميدو إحدى رائدات الأعمال، و المتخصصة في صنع الشنط بطريقة فن "التابستري"، أنها بدأت عملها في صنع الشنط من خلال عرض منتجاتها عبر صفحة على " فيس بوك ".

 

و عرفت " حميدو" فن "التابستري" بأنه نوع من أنواع "الكوروشيه" و يعتمد في صنعه على غرزه واحدة، و تداخل الألوان، كما يطلق عليها أيضا في كوريا "موتشيلا".

وأضافت رائدة الأعمال، أن عملها في هذا الفن جاء صدفة و نتيجة لاعتقادها بأن "التابستري" هو نوع من الفنون المتطورة عن "الكوروشيه" و بدأت عملها بصناعة شنطة حازت على إعجاب المقربين منها، مما دفعها لتعلم هذا الفن بشكل أكبر و اختياره كفكرة لمشروع صغير.

و أوضحت مروة أن مشروعها بدأ بدون أي رأس مال، حيث أنها بدأت عملها بثمن ٥ بكرات من الخيط لصناعة الشنطة الأولى، ثم بدأت في تطوير عملها و انتقلت من العمل على شكل و مقاس واحد للشنط ذات أشكال و مقاسات مختلفة.

فن التابستري

و قدمت ذات الـ ٤١ عاما نصائح خاصة للراغبين في العمل بفن "التابستري" و أهمها التحلي بالصبر، فالبداية قد تكون صعبة، حيث من الممكن أن تطول المدة الزمنية لصناعة شنطة واحدة و تصل إلى شهر أو شهر و نصف، ثم تقل الفترة الزمنية فيما بعد بالتدريج.

https://youtu.be/XtU3Mn5qUSI

رائدات الأعمال التابستري الكوروشيه

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