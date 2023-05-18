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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرة و4 سفن.. تحركات خطيرة من الجيش الصيني حول تايوان| تفاصيل

تايوان
تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، أن طائرة بدون طيار و4 سفن حربية تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني عبرت المنطقة المتاخمة للجزيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الدفاع التايوانية في بيان لها اليوم، إنه تم تم اكتشاف طائرة بدون طيار وأربع سفن PLAN حول تايوان بين الساعة 6 صباحا في 17 مايو و6 صباحا في 18 مايو، لافتة إلى أنه تم تحديد الطائرة بدون طيار من طراز WZ-7، حيث دخلت الخط الأوسط في جنوب غرب الجزيرة، وسارعت الطائرات لتحديد الهدف الجوي، وأصدرت تايوان تحذيرات.‏

و‏تقوم السفن وطائرات "بلان" الصينية بدوريات في المياه والمجال الجوي بالقرب من تايوان بانتظام وسط التوترات في مضيق تايوان التي تصاعدت بعد أن قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي بزيارة إلى تايبيه في أوائل أغسطس الماضي. 

وانتقدت الصين الزيارة رفيعة المستوى ووصفتها بأنها استفزاز واعتبرتها تدخلا في شؤونها الداخلية ودعما للانفصاليين التايوانيين.‏

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