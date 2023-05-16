الدفاع الصينية تحذر: أمريكا تحاول تغيير التاريخ بشأن تايوان

قالت وزارة الدفاع الصينية، إن الولايات المتحدة تعزز باستمرار تواصلها العسكري مع سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني، وعززت علاقاتها العسكرية مع تايبيه، وهزت أسس العلاقات الصينية الأمريكية، وقوضت استقرار المنطقة، وتعتبر هذه الخطوة خاطئة وخطيرة للغاية.

وأكد تان كه في، المتحدث باسم الدفاع الصينية اليوم، خلال مؤتمر صحفي، أن الصين غير راضية وتعارض تلك التحركات الأمريكية، وقدمت تحذيرات شديدة لواشنطن. حسبما ذكر موقع جلوبال تايمز.

وأشار المتحدث باسم الدفاع الصينية إلى أن جيش التحرير الشعبى الصينى سيواصل تعزيز تدريباته واستعداداته العسكرية، وسيسحق بحزم أى شكل من أشكال "استقلال تايوان" ومحاولات التدخل الخارجى، وسيدافع بحزم عن سيادته الوطنية ووحدة أراضيه.

وأضاف كه في، أن تايوان هي جوهر المصالح الأساسية للصين وأول خط أحمر لا يمكن تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية.

وتابع، إن المبادئ الثلاثة المتمثلة في "قطع العلاقات الدبلوماسية، وإلغاء المعاهدات، وسحب القوات" هي الشروط الأساسية لإقامة علاقات دبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة، ويجب عدم عكس عجلة التاريخ.

وطالبت الدفاع الصينية الجانب الأمريكي الالتزام بجدية بمبدأ "صين واحدة"، والبيانات الثلاثة المشتركة بين بكين وواشنطن.

وقال تان كه في، إنه يجب تنفيذ الالتزام بعدم دعم "استقلال تايوان"، ووقف أي شكل من أشكال التواطؤ العسكري بين الولايات المتحدة وتايوان.

تابع إننا نقول لسلطات الحزب الديمقراطي التقدمي والقوى الانفصالية إن محاولات "السعي إلى الاستقلال من خلال الاعتماد على الولايات المتحدة" و "السعي إلى الاستقلال بالقوة" هي طريق مسدود.