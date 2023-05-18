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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بيان عاجل من التعليم بشأن تسريب امتحان دراسات إعدادية الدقهلية

المتحدث الرسمي بإسم
المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم

صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه فور حدوث واقعة تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية اليوم، تم إلغاء الامتحان وتأجيله ليوم السبت المقبل الموافق ٢٠ مايو، كما وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإحالة كل من تورط أو تسبب في واقعة التسريب أو قصر في الإجراءات المنظمة لسير الامتحانات بالمحافظة للنيابة العامة.

 

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، شدد على كافة المديريات التعليمية بعدم التهاون مع من يتسبب أو يثبت تورطه في أي واقعة تسريب أو غش إلكتروني خلال الامتحانات، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن انتظام سير الامتحانات والتعامل الفوري مع حالات الغش التي يتم رصدها.

 

تسريب امتحان دراسات الإعدادية بالدقهلية

شهدت محافظة الدقهلية اليوم الخميس، حدثا لم يكن بالحسبان تمثل في تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 قبل توزيعه في اللجان.

وقررت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية : تحويل المتسببين فى تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 صباح اليوم للشئون القانونية ووقفهم عن العمل ثلاث شهور بناء على قرار المحافظ واحالتهم الى المحامى العام.

فبعد التأكد من صحة الواقعة تم الاتصال على الفور بمحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الذى أمر بإحالة المتسببين فى واقعة الغش إلى الشئون القانونية ووقفهم عن العمل ثلاث شهور بقرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وعرضهم على المحامى العام  لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقا لقانون تجريم الغش.

كما تقرر  إلغاء الامتحان الدراسات اليوم الخميس وتأجيله إلى يوم السبت الموافق ٢٠مايو وذلك لتحقيق مبدا تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم تسريب الاعدادية Jobs Education

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