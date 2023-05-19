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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. ولاية أمريكية تحظر تطبيق تيليجرام و3 تطبيقات صينية.. موبايل جديد من Realme بسعر 3300 جنيه

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أول ولاية أمريكية تحظر تيك توك.. وغرامة لـ جوجل وأبل بسببه

تتوالى قرارات الحظر على تطبيق الفيديوهات الصيني تيك توك، ولكن مؤخرا فرضت أول ولاية أمريكية حظرا على تطبيق TikTok بشكل رسمي.

 

مقاطع فيديو مدتها ساعتان.. تويتر تجلب ميزة حصرية لمستخدمي Blue

قامت شركة تويتر Twitter، بإجراء تغييرات على خطته المدفوعة Twitter Blue، من خلال إضافة ميزة حصرية جديدة من شأنها أن تسمح للمشتركين بتحميل مقاطع فيديو مدتها ساعتان.

 

بـ3300 جنيه.. موبايل جديد من ريلمي يقهر سامسونج وشاومي

كشفت شركة ريلمي Realme، عن أحدث إصدارتها ضمن سلسلة Narzo N، والذي يقدم مواصفات قوية مقابل سعر منافس جدا.

 

تيك توك الأول.. قرار الحظر يطال هذه التطبيقات في ولاية مونتانا الأمريكية

بعد أن أصدر حاكم ولاية مونتانا الأمريكية، قرارا بـ حظر استخدام تطبيق تيك توك الصيني على مستوى الولاية، استهدف في قرار آخر تطبيقات شهيرة ووصفهم بأنهم مرتبطون بأعداء أجانب.

 

بأقل من 1000 جنيه.. نوكيا تطلق أرخص هواتفها لعام 2023

أطلقت شركة “إتش إم دي” HMD، المالكة لعلامة نوكيا التجارية نوكيا Nokia، زوجا من الهواتف المميزة الجديدة في الهند، والتي تعد من أرخص هواتفها المحمولة لعام 2023.

 

بسعر 7 آلاف جنيه.. هواوي تقدم هاتف للفئة المتوسطة ببطارية ضخمة

أطلقت شركة التصنيع الصينية العملاقة هواوي Huawei، في حدث إطلاق منتجاتها الجديدة رسميا هاتف Enjoy 60 Pro، وهو يعد النسخة الصينية من هاتف Huawei nova 11i الذي تم إطلاقه مؤخرا في جنوب إفريقيا.

 

بإمكانيات رائدة.. أفضل 5 هواتف متوسطة المدى لعام 2023

أصبح امتلاك هاتف ذكي قوي أمرا مهما، حيث لا يستطيع الجميع شراء جهاز رائد من أجهزة سامسونج وآيفون، والخبر السار هو أن هناك العديد من الهواتف متوسطة المدى التي تقدم تجربة ممتازة دون الحاجة إلى دفع الكثير من الأموال.

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