أخبار التكنولوجيا.. ولاية أمريكية تحظر تطبيق تيليجرام و3 تطبيقات صينية.. موبايل جديد من Realme بسعر 3300 جنيه

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تتوالى قرارات الحظر على تطبيق الفيديوهات الصيني تيك توك، ولكن مؤخرا فرضت أول ولاية أمريكية حظرا على تطبيق TikTok بشكل رسمي.

قامت شركة تويتر Twitter، بإجراء تغييرات على خطته المدفوعة Twitter Blue، من خلال إضافة ميزة حصرية جديدة من شأنها أن تسمح للمشتركين بتحميل مقاطع فيديو مدتها ساعتان.

بـ3300 جنيه.. موبايل جديد من ريلمي يقهر سامسونج وشاومي

كشفت شركة ريلمي Realme، عن أحدث إصدارتها ضمن سلسلة Narzo N، والذي يقدم مواصفات قوية مقابل سعر منافس جدا.

تيك توك الأول.. قرار الحظر يطال هذه التطبيقات في ولاية مونتانا الأمريكية

بعد أن أصدر حاكم ولاية مونتانا الأمريكية، قرارا بـ حظر استخدام تطبيق تيك توك الصيني على مستوى الولاية، استهدف في قرار آخر تطبيقات شهيرة ووصفهم بأنهم مرتبطون بأعداء أجانب.

أطلقت شركة “إتش إم دي” HMD، المالكة لعلامة نوكيا التجارية نوكيا Nokia، زوجا من الهواتف المميزة الجديدة في الهند، والتي تعد من أرخص هواتفها المحمولة لعام 2023.

بسعر 7 آلاف جنيه.. هواوي تقدم هاتف للفئة المتوسطة ببطارية ضخمة

أطلقت شركة التصنيع الصينية العملاقة هواوي Huawei، في حدث إطلاق منتجاتها الجديدة رسميا هاتف Enjoy 60 Pro، وهو يعد النسخة الصينية من هاتف Huawei nova 11i الذي تم إطلاقه مؤخرا في جنوب إفريقيا.

أصبح امتلاك هاتف ذكي قوي أمرا مهما، حيث لا يستطيع الجميع شراء جهاز رائد من أجهزة سامسونج وآيفون، والخبر السار هو أن هناك العديد من الهواتف متوسطة المدى التي تقدم تجربة ممتازة دون الحاجة إلى دفع الكثير من الأموال.