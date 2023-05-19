بأقل من 1000 جنيه.. نوكيا تطلق أرخص هواتفها لعام 2023

أطلقت شركة “إتش إم دي” HMD، المالكة لعلامة نوكيا التجارية نوكيا Nokia، زوجا من الهواتف المميزة الجديدة في الهند، والتي تعد من أرخص هواتفها المحمولة لعام 2023.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، زودت نوكيا هاتفي Nokia 105 (2023) و Nokia 106 4G، بدعما لنظام واجهة الدفع الموحدة (UPI) في الهند، والتي تستخدم للمدفوعات الفورية دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

مواصفات هاتفي Nokia 105 (2023) و Nokia 106 4G

ويتميز الهاتفان بتصميم مشابه تماما مع لوحة مفاتيح، كما يتطابق Nokia 105 (2023) مع طراز Nokia 105 4G لعام 2021 ولكنه يفتقر إلى اتصال LTE.

هاتف نوكيا Nokia 105 (2023)

ويأتي هاتف Nokia 105 (2023)، مع شاشة من نوع TFT LCD يبلغ قياسها 1.8 بوصة، وبدقة 120 × 160 بكسل، مع هيكل مصنوع من البولي كربونات مع دعما لمقاومة الماء وفقا لمعيار IP52.

ويحتوي هاتف Nokia 106 4G على شاشة صغيرة من نوع IPS LCD بقياس 1.8 بوصة.

ويحزم هاتف نوكيا 105، بطارية صغيرة نسبيا تبلغ سعتها 1000 مللي أمبير في الساعة، والتي تدوم حتي 12 ساعة من المكالمات، و 22 يوما في وضع الاستعداد والتي يتم شحنها عبر منفذ شحن micro USB.

هاتف نوكيا Nokia 105 (2023)

بينما يحتوى هاتف Nokia 106 4G، على بطارية أكبر قليلا، تبلغ قوتها 1450 مللي أمبير في الساعة.

ويتوفر طراز Nokia 105 (2023) في 3 ألوان هي الأسود الفحمي والأزرق السماوي والأحمر التيراكوتا، للبيع في الهند مقابل سعر يبلغ 16 دولار (أي ما يعادل 495 جنيه مصري).

هاتف نوكيا Nokia 106 4G

ويأتي هاتف Nokia 106 4G في لونين فقط هما: الأسود الفحمي والأزرق مقابل سعر 27 دولار (أي ما يعادل 834 جنيه مصري).