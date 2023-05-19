عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيلينسكي في قمة جدة : لن نخضع لأي دولة أجنبية أو مستعمر

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده لا تمتلك نفس القدرات الصاروخية التي تمتلكها روسيا كما لا تملك العديد من الطائرات المسيرة المقاتلة التي تمدها إيران لروسيا، فضلا عن ذلك، فإنها لا تملك الكثير من الأسلحة المدفعية.

txt

بعد حضور زيلينسكي .. رسالة عاجلة من بوتين إلى القمة العربية

txt

زيلينسكي يغادر جدة فور إنهاء كلمته في القمة العربية

وجاءت كلمة الرئيس الأوكراني زيلنيسكي في القمة العربية بجدة، : «رغم كل ذلك، نبقى أقوياء لأننا نعرف أن الحقيقة بجانبها، ونحاول طرد الغزاة من أرضنا، ندافع عن أطفالنا، وبالتالي فإن محاربينا على طريق العدالة، وأنا فخور بأني أمثل مثل هؤلاء المحاربين والشعب الأوكراني».

وتابع: «لم نختر يوما الحرب ولم تذهب قوتنا إلى أراضي غير أراضينا الأوكرانية ولم ننفذ عمليات كي ننهب موارد غيرنا، ولن نخضع أبدا لأي دولة أجنبية أو لأي مستعمر، نناضل وسوف نستمر في النضال، ومتأكد من أن الدول العربية ستفهمنا».

زيلينسكي روسيا الرئيس الأوكراني القمة العربية بجدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

أكمل: محمد حماقي هو السبب في قطع عيشي

السبب غير معروف.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن بيتسو موسيماني.. شاهد

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

زوجة نجم الأهلي تجذب أنظار متابعيها بإطلالة مبهجة

يتفاوض لتدريب الزمالك .. موسيماني يصعق جماهير الأهلي بـ 3 صدمات

ترشيحاتنا

بعد قنبلة محمد صلاح.. عملاقان أفريقيان يهددان تعاقد الزمالك مع موسيماني

شاهد| نشاط مكثف للرئيس السيسي على هامش القمة العربية في جدة

145 قتيلا في إعصار عنيف بـ ميانمار

الدولة الوطنية والعمل العربي | كلمة تاريخية للرئيس السيسي في قمة جدة

إعلان جدة يدعو للالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا والسودان ووحدة أراضيهما

السودان : قبلنا مبادرة السعودية والولايات المتحدة للهدنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسيسة بأسهل الخطوات

بـ فستان مكشوف .. ريم مصطفى تثير الجدل بظهور لافت

بفستان دانتيل..|أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار في احتفالها للمرة الثانية بخطبتها

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

فيديو

100 ألف جنيه وعملات أجنبية.. قصة عثور طفلين على مبلغ مالي أمام مدرستهم

شاومينج يهدد مستقبل التعليم.. قصة تسريب امتحان الإعدادية بالدقهلية.. فيديوجراف

فتاة تثير الجدل بموقف غريب يوم خطبتها.. فيديو جراف

4 سنوات حبس تنتظر المتحرشين في العمل أو المواصلات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ