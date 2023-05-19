لقاء محمد بن سلمان وزيلينسكي..السعودية تتدخل بشكل عاجل لحل حرب روسيا وأوكرانيا

التقى ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بعد الانتهاء من القمة العربية بجدة.

وقال ولي العهد السعودي أن المملكة ستواصل جهودها لتخفيف الآثار الناجمة عن الأزمة بأوكرانيا، وأكد لزيلينسكي دعم المملكة لجهود حل الأزمة الأوكرانية الروسية سياسيا.



ونوه الرئيس الأوكراني زيلينسكي بالدور المحوري للسعودية في الشرق الأوسط والعالم.

وتحتضن مدينة جدة السعودية اليوم أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين والتي تأتي ضمن متغيرات جيوسياسية تحيط بالمنطقة العربية والعالم بأسره.

كما تأتي قمة جدة في إطار سعي قادة دول المنطقة إلى تصفير المشاكل وحل الأزمات الداخلية ابتداء من القضية الفلسطينية مروراً بالملف السوري والأزمة السودانية وبقية الملفات كاليمن وليبيا ولبنان.

ويشارك الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية للمرة الأولى منذ 12 عاماً بعد تجميد عضوية بلاده بالجامعة العربية في 2011 على خلفية اندلاع الأزمة السورية.