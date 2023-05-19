العليمي : نشكر السعودية لدورها في ردع التهديدات المحيطة بالأمة العربية

قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أمام القمة العربية في جدة اليوم الجمعة، إن الشعب اليمني لا يزال يعاني من ويلات الحرب.

ووجه العليمي كلمة للسعودية قائلا : نشكر السعودية لدورها في ردع التهديدات المحدقة بالأمة العربية، مضيفا أنه يجب إنهاء الانقلاب ضد مؤسسات الدولة اليمنية .

وتحتضن مدينة جدة السعودية اليوم أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين والتي تأتي ضمن متغيرات جيوسياسية تحيط بالمنطقة العربية والعالم بأسره.

كما تأتي قمة جدة في إطار سعي قادة دول المنطقة إلى تصفير المشاكل وحل الأزمات الداخلية ابتداء من القضية الفلسطينية مروراً بالملف السوري والأزمة السودانية وبقية الملفات كاليمن وليبيا ولبنان.

ويشارك الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية للمرة الأولى منذ 12 عاماً بعد تجميد عضوية بلاده بالجامعة العربية في 2011 على خلفية اندلاع الأزمة السورية.

