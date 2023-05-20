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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حقيقة إجبار وزارة الأوقاف أئمة المساجد على جمع صكوك الأضاحي

صدى البلد

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء  ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن صدور قرار من وزارة الأوقاف بإجبار الأئمة على جمع صكوك الأضاحي. 

 وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، التي نفت هذه الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإجبار الوزارة للأئمة على جمع صكوك الأضاحي، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على أن المشاركة في جمع صكوك الأضاحي هو أمر اختياري يتم تطوعاً من قبل بعض الأئمة دون أي إجبار، أو فرض أي جزاءات عليهم، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.


وناشد المركز جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (ar.awkafonline.com)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

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